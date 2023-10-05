亚运创历史凯旋 珊蒂返国获热烈欢迎

（新加坡讯）在杭州亚运会勇夺女子200米金牌的珊蒂在星期四（10月5日）下午凯旋而归，受到热烈欢迎。

珊蒂的粉丝和亲朋，以及官员和媒体们组成的约70多人阵仗，在樟宜机场T1到达大厅迎接珊蒂。珊蒂星期一（2日）在女子200米决赛以23秒03率先冲线夺冠，打破新加坡49年以来出征亚运田径的金牌荒。她也在女子100米项目上收获银牌。通过直播见证历史的粉丝们手持鲜花、海报、手机和签名笔，等待珊蒂到来。

在场的其他旅客们被人群吓了一跳，有人问在等谁，得到的回答是“亚运冠军”！

珊蒂（图）在新加坡樟宜机场接受媒体访问时，感谢粉丝到场欢迎。（海峡时报）

珊蒂在大家的欢呼和掌声中，满脸笑容地走来，她亲切地为粉丝签名并与粉丝合影。珊蒂受访时感谢大家的热情，她说：“这对我来说意义重大，看到大家来到这里，我很激动。我的很多家人也来了。他们欢迎我回家，真的很温暖。”

珊蒂和男友陈宗洋（前田径国家队成员）在樟宜机场相拥。（海峡时报）

珊蒂：哪怕牺牲 也要努力去做

“这个月我要先休整一下，主要是休息、恢复，然后在今年余下的时间继续备战。我可能会在明年3月或4月开始（新的）赛季。”

田径界希望珊蒂出色的成绩能对新加坡体育产生持久积极的影响。新加坡田径总会会长连仲伦说：“希望珊蒂的成绩能激励国内的年轻运动员和每一位热爱跑、跳和投掷的孩子，为他们的体育梦想助力。”

珊蒂也发出呼吁说：“我真心希望我的经历不仅能激励田径运动员，还能鼓舞那些想比现在更认真地做各种体育运动的人们。我为自己所爱的事付出了努力，如果有人和我有同样的感受，就努力去做吧，哪怕要牺牲很多才能得到想要的。”