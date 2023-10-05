【亚运会】哮喘发作巴柔小将林天润憾失铜牌

我国巴西柔术好手林天润好不容易通过复活赛杀入铜牌战，但最终还是不敌哈萨克斯坦选手，与奖牌擦肩而过。

杭州亚运会巴西柔术开赛首日，我国三届东运会金牌得主林天润在男子69公斤铜牌战中，以0比2不敌哈萨克斯坦选手阿尔季亚尔，遗憾无法收下铜牌。

他在赛后受访时透露，从小患有哮喘，但已很久没有复发，怎料最近却复发了。他说：“我刚在一周前患上感冒，之后就觉得哮喘发作了，有点喘不过气，吃了药也没用。虽然我今天赢了几场比赛，但其实我不在最佳状态。”

但林天润强调，这不是他在铜牌战中落败的借口，他会再接再厉，放眼下一届东运会，也计划参加下一届的亚运会。

林天润是南洋理工大学李光前医学院的二年级学生，他也坦言课业繁重，自己很努力地在学业与巴西柔术之间取得平衡。

复赛落败 凭复活赛晋级铜牌战

杭州亚运会已接近尾声，许多项目都已经结束，但新加坡巴西柔术健儿们星期四（10月5日）才刚刚开启他们的亚运会征程。

为我国打头阵的林天润在32强淘汰赛以6比0战胜科威特选手尤索夫后，再于16强以相同比分击退蒙古选手额勒贝格赛汗。

尽管韩国选手朱盛贤在复赛中以技术优势（Advantage）战胜了他，但林天润仍通过复活赛以8比0力克塔吉克斯坦选手拉姆希德，成功进入铜牌战。

铜牌战分两场，林天润在B组铜牌战中对垒年龄相仿的哈萨克斯坦选手阿尔季亚尔。两人激烈纠缠了一阵后，阿尔季亚尔突然找到机会锁喉林天润，将他牢牢压制住。林天润用尽全力，终于摆脱对方，可惜最终还是以0比2败下阵来，与奖牌擦肩而过。

林天润若能在这场比赛中胜出，将与A组胜者，也就是之前击败自己的韩国选手朱盛贤共享铜牌。

林天润赛前剑指金牌

这是林天润的亚运会处子秀，在2019年、2022年及2023年东运会都为新加坡贡献金牌的他，在赛前为自己定下金牌的目标。

巴西柔术上届才首次被列为亚运会项目，我国女将连天恩当时一举摘银，创造历史，但她并未参加本届赛事，林天润因此被视为新加坡巴西柔术队在杭州亚运会最大的夺牌希望。

除了林天润之外，我国的另外三名巴西柔术选手阿米鲁、金伯莉和郑美容也分别出战男子62公斤级及女子48公斤级项目。但是，阿米鲁和金伯莉都止步首圈（32强），首圈轮空的郑美容在16强赛中败给最终的铜牌得主之一的越南选手冯氏惠。

我国接下来两天还会有五名巴西柔术选手角逐不同重量级别的项目，其中就包括林天润的哥哥林天植，他将角逐星期五（6日）的男子77公斤级项目。