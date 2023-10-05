【亚运会】中国男篮输菲律宾挨批 记者会一度取消姚明道歉

（杭州综合电）中国男子篮球队星期三（10月4日）丢失20分优势，在杭州亚运会半决赛输给没有带上最强阵容的菲律宾后，网上骂声一片。赛后更发生了记者会一度取消又复办的风波，中国篮球总会主席姚明对此亲自道歉。

9月初兵败男篮世界杯并输给拥有主场优势的菲律宾21分后，中国男篮回到主场作战，却被派出多位老将的“二线”菲律宾上演逆转，76比77输球，让主帅乔尔杰维奇赛前喊出夺金的目标落空。

评述员：男篮丢金 中国拿再多金都没有意义

以如此方式卫冕失败让不少业内人士在赛后痛批男篮的表现。担任比赛评论员的中国前国手王仕鹏说：“今年的亚运会，我觉得不管我们今年目标是180块金牌、200块金牌也好，亚运会所有比赛篮球是收官之战（实际上本届亚运空手道或花样游泳才是）。如果这块金牌丢了的话，我认为前面拿那么多金牌都没有意义。”

另一位解说员苏群也表达了类似观点。他说：“中国在亚运会已得170多块金牌，但中国男篮被菲律宾逆转，相当于震掉一半的金牌，产生的负面效应无法估量。”

中国男篮“煮熟的鸭子飞走了”，球员们赛后难掩失落。（中新社）

尽管两人的发言可能颇具争议，不过他们的言论得到资深媒体人付正浩的附和。后者在微博连续两天发文表示，中国自1982年亚运会起就一直是总金牌数第一的国家，众人已经“习惯了”。

“但真正让老百姓最喜闻乐见、领导最看重的还是足篮球这些大球类项目。”付正浩说，男篮搞砸了中国代表团的完美收官，或许这正是前两人的言下之意，并称王仕鹏只是说了“大实话”。

他也说：“这次连亚运会冠军这个留给中国篮球最后的遮羞布也没了，陷入至暗时刻的中国男篮接下来该何去何从，从世界杯铩羽归来后就一直对男篮惨败拒不回应的中国篮协是时候给个统一的说法了吧。”

记者会取消又复办 主帅球员各自揽输球责任

输给菲律宾后，士气低落的中国男篮一度因沟通失误取消了赛后记者会，让在场记者感到惊讶。《新京报》报道，但就在一些记者已上接驳车准备离开时，又有工作人员通知中国男篮正回来举行记者会。

出席记者会的是乔尔杰维奇和队长赵继伟，中国篮球协会主席、NBA前球星姚明在最后也登场。姚明解释赛后球队走得比较匆忙，没有按照流程参加记者会，并在离开球馆接到电话后，决定将其他球员送回选手村休息后，三人再回到场馆参加记者会。“我作为领队有很大责任，向大家道歉。”

中国男篮主教练乔尔杰维奇（左）和队长赵继伟，在记者会上争相为球队输球负责。（新华社）

对于谁将要负起失利的责任，乔尔杰维奇和赵继伟都将责任揽在身上。乔尔杰维奇说：“当然是我，赢球表扬队员，输球当然是教练的责任，这是无法回避的。”

不过赵继伟接着说：“我觉得是球员，执行力没做好，不能输球了就怪教练。”他直言，场上每一位球员都犯了错误，没有做到教练的要求，且球员在大比分领先后思想的确松懈了下来，专注度下降。

尽管吞下苦涩败仗，但中国男篮还将在星期五（6日）参加铜牌战。即使战胜台湾夺铜，球队陷入低迷已是不争的事实，姚明和乔尔杰维奇等人在亚运会后还有更多工作要进行。