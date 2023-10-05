【亚运会】我国水球男队不敌上届季军伊朗

对垒上届亚运会铜牌得主伊朗，新加坡男子水球队经过一番激战后，6比13败下阵来，止步杭州亚运会八强。

我国水球队接下来还会继续比赛，他们会在星期五（10月6日）进行第五至第八名的名次战。

伊朗实力强劲，不仅多次打进亚运会四强，还在1974年德黑兰亚运会赢得冠军。我国星期四（5日）在杭州黄龙体育中心游跳馆迎战伊朗，在第一节比赛以2比2与对方打成平手。不过在第二节比赛开始，伊朗进攻更加激烈，尤其是迈赫迪·亚兹丹哈五投五中，最终他们以13比6击败我国。

在新加坡队的六个进球中，许健颖是唯一一位攻入两球的，其他四球来自老将陈维安、李成康、叶扬和陈温凯。

哈萨克斯坦和日本是过去两届亚运会的金牌和银牌得主，他们在复赛也轻松战胜对手晋级半决赛。哈萨克斯坦以15比8战胜韩国，日本则以23比2击败泰国。

在另一场复赛中，中国与香港交手，以23比3胜出并获得半决赛资格。

新加坡象棋队第四轮三胜一和

我国棋手吴兰香（左）战胜越南的阮氏菲廉。（新加坡全国奥理会提供）

我国象棋选手在智力大厦继续个人赛，星期四出战个人赛的四名棋手中有三人取得胜利，另一人则与对手打成平手。

女子个人赛中，我国的吴兰香以2比0战胜越南的阮氏菲廉，陈茗芳则2比0击败泰国的那塔里尼。她们星期五将进行第五和第六轮比赛，吴兰香的第五轮对手是中国的王琳娜，陈茗芳则迎战香港的林嘉欣。

男子个人赛方面，我国的吴宗翰以2比0击败甘建希，而刘亿豪则1比1与赖理兄和局。他们星期五也会出战第五和第六轮，吴宗翰将在第五轮对垒台湾的葛振衣，而刘亿豪的对手则是赵鑫鑫。