勇挫世界排名第18 郭勇WTT兰州站闯16强

我国17岁乒乓球选手郭勇星期四（10月5日）在世界乒乓球职业大联盟（WTT）球星挑战赛兰州站男单比赛中，3比2战胜近年迅速崛起，世界排名第18的20岁法国好手艾利克斯·勒布伦（Alexis Lebrun），晋级男单16强。

郭勇目前排名世界第65位，是我国首号男单，面对第一次交手的勒布伦，展现了积极面貌，即便在两个9比11先丢两局的情况下，也能够逆风翻盘三局，3比2取胜（9比11，9比11，11比7，15比13，11比9）。

一些选手在以非常接近的比分输掉几局后，心态会急转直下；对手通常也会越战越勇，从而出现比赛后段一边倒的局面，而这场比赛不然。

被问及前两局后心态如何，郭勇接受《联合早报》采访时说：“前两局后，知道自己的无谓失误偏多，所以第三局一上来就觉得减少失误也能扳回来，保持自信，赢下比赛。教练也告诉我，一分一分打，慢慢追。在后面三局遇到了一些困难，对方打得很好，有很多变化，但我没有放弃。”

第四局后半段，两人比分胶着，同时接不好彼此发球。郭勇说：“当时在考虑接发球，没有考虑输赢，比较冷静。能拿下这局也有些幸运球的因素。”郭勇在第五局以8比5领先，勒布伦连续追分。郭勇说：“我没有慌，保持自信。最后能赢下比赛，我很高兴。”

郭勇在星期三（4日）男单首轮3比2战胜本土出赛的中国选手陈垣宇（11比7，11比9，10比12，3比11，11比5）。他将在男单16强赛中，对阵世界排名第六的中国选手梁靖崑。