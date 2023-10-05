【亚运会】阻日本反扑免步男队后尘 中国女篮险胜夺金

中国女子篮球队星期四（10月5日）晚上在杭州亚运会决赛和日本上演了一场惊心动魄的末节对抗，最后中国女队没有步上男队前一晚被逆转的后尘，凭借队长王思雨最后九秒上篮得分，以74比72险胜日本，成功卫冕亚运冠军。

中国今年7月在女篮亚洲杯从后居上，73比71战胜日本，时隔12年再夺冠。隔了三个月再战，两队的比赛依旧激烈。中国篮球协会主席姚明在美国职业篮球赛（NBA）休斯敦火箭效力时的队友、麦格雷迪（McGrady）也到场观赛。

麦格雷迪（左）到场观赛，并和现场球迷互动。（路透社）

尽管中国在首节以26比16领先，但向来后劲十足的日本努力缩小差距，上半场45比50落后五分。

下半场一开始，人高马大的中国球星韩旭连拿四分扩大优势，但日本继续追分，以六分劣势进入末节。

最后三分钟双方展开经典攻防

比赛高潮在最后三分钟左右出现，日本选手河合麻衣投入两分球，让日本终于追平比分至65比65。不过中国的李缘接着投入一记三分球助队重新领先，让杭州奥体中心体育馆的球迷热血沸腾。

王思雨过后两分进账，但日本拒绝放弃连得四分，追至69比70。李梦在还剩25秒时投中两分，但林笑希八秒后在快攻中命中三分，让日本在还有13.8秒时追成72比72。

关键时刻中国叫了暂停部署最后一攻，王思雨在开赛后接到李缘的传球，日本出现防守漏洞，让她长驱直入对方篮下上篮得分。日本没有时间多想马上反攻，但赤穗向日葵两分投篮不中，日本只能饮恨。

中国女篮险胜日本，不仅在今年两场决赛双杀对手，也完成亚运会二连冠。（路透社）

中国球员得分平均，五人分数上双。李梦17分和日本的林笑希并列全场最高；王思雨14分；李月汝13分；李缘12分；韩旭10分。日本除了林笑希外，只有高田真希（13分）得分上双。

韩国在较早前的铜牌战93比63轻取朝鲜，拿下铜牌。