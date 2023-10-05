【亚运会】不敌世界第三 我国羽球男双无缘四强

同为19岁的倪祖杰和吴忠汉在星期四的男双比赛中，0比2不敌世界第三的兰基雷迪／谢提。第一次代表国家参加亚运会的他们很感激能拥有参赛机会，并为此感到自豪。

首次参加亚运会便打入八强，成为新加坡羽毛球队走最远的组合，倪祖杰／吴忠汉0比2不敌世界第三的印度组合兰基雷迪／谢提，仍获益良多。

星期四（10月5日）在滨江体育馆进行的羽毛球赛中，男双比赛是二号场地的最后一场比赛。世界排名第106的倪祖杰／吴忠汉与伯明翰共运会金牌组合兰基雷迪／谢提展开较量，他们防住了印度组合的多次进攻，但因欠缺比赛经验，实力也有差距，仍无法撼动对手，最终耗时31分钟，7比21、9比21止步八强。

吴忠汉说：“对我们来说是很好的经验，我们可以看到自己和顶尖球员的差距。最大的挑战是他们回球的稳定性和角度，他们这方面做得很好。我们的对手在巅峰期，所以有很多值得学习的地方。”

前来亚运会前，吴忠汉最想和印度尼西亚名将阿山交手，搭档倪祖杰则没有特别想交手的球员。他说：“没有特别想交手的，来到这里肯定会和顶尖球员对战，所以不管是哪组球员都可以。”

这是他们的首届亚运会，也是我国羽球队唯一晋级八强的选手。在今年5月的柬埔寨东南亚运动会，倪祖杰／吴忠汉获得了铜牌。

倪祖杰说：“这是我们第一次参加亚运会，我们很享受这项比赛，很感激能拥有这个机会参赛。”

同为19岁的倪祖杰和吴忠汉将在明年入伍服兵役，当兵前他们还会参加多几站比赛。至此，我国羽队已结束征程，他们会在星期五（6日）晚上回国。

中国男女单均晋级四强

根据赛制，亚运会羽毛球赛没有铜牌赛，只要打进四强就锁定奖牌。马来西亚两位男单在前几天的比赛中一路战胜各路好手闯进八强，还差一场胜利就能锁定奖牌。

世界第16的李梓嘉对垒世界第七的普兰诺伊（印度），世界第19的黄智勇则与世界第三的奈良冈功大（日本）交手。

李梓嘉力拼三局后16比21、23比21、20比22遗憾落败，黄智勇则被奈良冈功大以22比20、21比15击败。两人都无缘奖牌。

星期五进行的男单半决赛将非常精彩，六号种子李诗沣（中国）对垒五号种子普兰诺伊，而次号种子奈良冈功大则迎战来自中国的四号种子石宇奇。

中国女将陈雨菲成功打入女单半决赛。（陈渊庄摄）

女单方面，中国两位女将陈雨菲和何冰娇携手打进四强，两人将分别对战大堀彩（日本）和安洗莹（韩国）。

这意味着中国女单和男单各有两位选手晋级半决赛，届时有望为球队包揽金银牌。

男双比赛中，马来西亚组合谢定峰／苏伟译顶住压力，以21比18、19比21、21比18战胜东道主组合刘雨辰／欧烜屹，成为唯一晋级半决赛的马来西亚组合。男双也是唯一一个没有中国球员晋级半决赛的项目。