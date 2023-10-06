利物浦西哈姆二连胜领跑 布赖顿罚球逼平马赛

（利物浦法新电）利物浦（Liverpool）和西哈姆（West Ham）星期五（10月6日）在欧洲联赛取得二连胜，领跑各自小组。另一支英超队布赖顿（Brighton）则在落后两球的情况下逼平马赛（Marseille）。

上周末被视频助理裁判（VAR）失误砸场的利物浦，凭格拉文贝赫（Gravenberch）和若塔（Jota）的进球，在E组小组赛2比0战胜比利时的皇家圣吉罗斯联合（Royale Union Saint-Gilloise）。

21岁的中场格拉文贝赫上个月从拜仁慕尼黑（Bayern Munich）转来利物浦后发挥出色，目前已有一球两助攻。主帅克洛普（Klopp）赛后称赞：“他是个优秀的小伙子，我真为他感到高兴。”

上赛季欧洲协会联赛冠军西哈姆在A组2比1战胜德国球队弗赖堡（Freiburg）后，创造了17场欧洲赛事不败的英格兰球队新纪录。帕奎塔（Paqueta）和阿盖德（Aguerd）双双头球建功，助球队取胜。

不过布赖顿在欧联依然难求一胜，他们下半场凭借格罗斯（Gross）和若奥·佩德罗（Joao Pedro）在终场前罚球建功，2比2逼平法甲球队马赛（Marseille），抢下第一分，但目前仍在B组垫底。

在意甲发挥不佳的罗马（Roma）延续欧联强势，凭贝洛蒂（Belotti）梅开二度，4比0拿下瑞士队赛尔维特（Servette），保持全胜，不过仍以净胜球之差落后捷克队布拉格斯拉维亚（Slavia Prague），排在G组第二。

欧洲协会联赛英超代表阿斯顿维拉（Aston Villa），则在E组凭队长麦金（McGinn）补时第四分钟上演头球绝杀，1比0险胜波黑冠军日林斯基（Zrinjski），从首轮败仗中反弹。