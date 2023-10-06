获胜后高歌侮辱马赛队 大巴黎四球员禁赛

（巴黎综合电）巴黎圣日耳曼（PSG）四位球员，此前因在法甲联赛大胜马赛（Marseille）后高唱侮辱马赛队的歌曲，被禁赛一场。

9月26日凌晨，大巴黎主场4比0大胜马赛，球员们赛后庆祝时高唱侮辱马赛队的歌曲。随后，大巴黎球员登贝莱（Dembele）、哈基米（Hakimi）、穆阿尼（Muani）和库尔扎瓦（Kurzawa）四人被禁赛一场。禁赛处罚从10月10日开始生效，这意味着四人将不会出战对雷恩（Rennes）的比赛。

四人随后为自己的过失行为致歉，称“被获胜的喜悦冲昏了头脑”。他们说：“我们很清楚我们的行为和言论对公众的影响，尤其对于那些梦想着看足球比赛的年轻孩子们。未来我们将尽一切努力以身作则，尊重自己的工作。”

与此同时，法国足球纪律委员会也宣布，大巴黎球场的部分看台将在10月21日对阵斯特拉斯堡（Strasbourg）的比赛中关闭，以示处罚。

大巴黎官方就此处罚给予回应，并表示感到遗憾，但不会进行上诉。“俱乐部感到遗憾的是，纪律委员会选择了一种过度的集体措施，可能会破坏俱乐部与各协会、机构和支持者的对话和预防工作。俱乐部意识到这场比赛的重要性和涉及的象征意义，因此不会提出上诉。俱乐部计划继续与参与反歧视斗争的各方合作，以改变人们的态度。”