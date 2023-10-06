【亚运会】土库曼斯坦选手药检不过关 本届夺牌者首例

（杭州综合电）杭州亚运会发生首起得牌选手药检不过关事件。中亚国家土库曼斯坦的克柔术（Kurash）男子90公斤及以上级银牌选手捷耶诺夫（Tejenov），因决赛药检样本呈阳性被临时禁赛。

30岁的捷耶诺夫在9月30日决赛0比5输给乌兹别克斯坦选手希索米季诺夫（Khisomiddinov）后，药检结果不过关。他获得的银牌是土库曼斯坦本届亚运会至今的最好成绩，目前该国共获得一银四铜。

国际兴奋剂检测机构星期四（10月5日）发文告说，捷耶诺夫的样本被验出含有脱氢氯甲基睾酮代谢物（dehydrochloromethyl-testosterone metabolite）和甲基屈他雄酮（methasterone metabolites）。

文告提到：“选手已被通知这件事，他被临时禁赛，马上生效。他有权要求进行B样本的化验。”

目前本届亚运会共有六起药检不过关的案例，捷耶诺夫是第五例。最新被临时禁赛的运动员则是沙特阿拉伯中距离跑步选手阿尔法西。他成为了第二位药检不过关的沙特选手。

他和此前被临时禁赛的长跑选手阿尔阿西里一样，样本被验出含有可增强耐力的违禁物质达贝泊汀（darbepoetin）。他上星期天（10月1日）在男子3000米障碍赛中排名最后。