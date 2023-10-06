【体育周爆】记者点评 哪些高颜值运动员赛场最吸睛？

本届亚运会俊男美女运动员不少，但以下六人给记者留下最深刻的印象。

老天是不公平的，一些人有颜值又有才华，而运动员更是因为经常锻炼身体，身材特别好，为他们的整体形象大大加分。

所以在每一次的大型运动会上，大家往往不仅关注选手们的精彩表现，还会特别留意颜值高的运动员。

但各花入各眼，大家的审美观有所不同。以下是《联合早报》杭州亚运会特派记者心目中，在本届赛事外表最出众的几名运动员，你的选择又会是谁呢？

击剑：吴尚旭

韩国剑手吴尚旭是杭州亚运会双金得主。（路透社）

27岁的韩国击剑手吴尚旭是许多人公认的实力与帅气兼具的选手。他在2021年东京奥运会与队友赢得男子佩剑团体金牌后名声大噪，此前也在世界击剑锦标赛斩获过冠军，世界排名也曾上到第一位。

吴尚旭因高挑帅气的样貌，被邀请参加过许多综艺节目，其中包括和韩国双打名将李龙大一起打羽毛球。忙综艺的同时他也没有不务正业，正值巴黎奥运会周期，他在本届亚运会取得好成绩，1米91公分的身高，让他在比赛中占着很大的优势，最终赢得了男子佩剑个人和团体两枚金牌。

羽毛球：志田千阳

日本女双志田千阳在本届亚运会单项赛止步八强。（法新社）

说到羽坛美女，来自日本的志田千阳一定榜上有名，她长相非常甜美，笑起来浮现的酒窝令人怦然心动。日本有不少好看的女球员，比如大堀彩和已退役的栗园文音，但志田千阳凭着在场上和场下不经意流露出的可爱举动，捕获了一大票球迷的心。

26岁的志田千阳是女双好手，与搭档松山奈未夺过很多冠军，其中包括2022年全英赛冠军。她曾接受《联合早报》专访，谈自己在羽坛的目标和对巴黎奥运会的展望。

这次志田千阳角逐杭州亚运会，在女团随队赢得了铜牌，在单项赛则止步八强。

围棋：黑嘉嘉

台湾美女黑嘉嘉是围棋高手。（互联网）

来自台湾的黑嘉嘉（Joanne Missingham）是混血儿，父亲来自澳洲，母亲则是台湾人。有“棋坛美女”之称的她，是台湾数一数二的围棋高手，曾获得2010年广州亚运会女子团体铜牌。

拥有深邃五官的黑嘉嘉在2016年正式踏足台湾娱乐圈，主要接的是广告片和各类代言的拍摄。

杭州亚运会不设女子个人赛，黑嘉嘉与队友参加了团体赛，最终没有晋级半决赛。即便如此，她还是去观看了男子团体决赛，当时在比赛现场智力大厦被不少棋迷要求合影和签名。

帆船：胡瑞哲

我国帆船小将胡瑞哲外形阳光帅气。（陈渊庄摄）

年仅17岁的我国帆船小将胡瑞哲今年角逐了多项大型比赛，例如5月的柬埔寨东南亚运动会和9月的杭州亚运会。胡瑞哲在亚运会参加了水翼iQFOiL级帆板，东运会则是参加风翼水翼（Windfoil iQFOiL）。

外形非常阳光的胡瑞哲有自己的个人网站，里头记录了他在练习帆船运动的心得。他会在一场比赛中详细叙述比赛第一日、第二和和第三日等等的情况。

在杭州亚运会，胡瑞哲没有奖牌入账，最终排名第六。不过他在首次亮相的东运会就收获了银牌，假以时日，相信他会为新加坡带来更多好成绩。

田径：娜杰日达

娜杰日达是哈萨克斯坦跳高选手，同时也是女子跳高的亚洲纪录保持人。（互联网）

在杭州亚运会的开幕式上，有一名身材高挑、穿得像希腊女神的女运动员吸引了不少人的目光，她就是哈萨克斯坦的女擎旗手。

这名旗手名叫娜杰日达·杜博维茨卡娅，是哈萨克斯坦的跳高运动员，她是上届亚运会的女子跳高铜牌得主，本届杭州亚运会亦获得铜牌。

尽管如此，现年25岁的娜杰日达却是女子跳高的亚洲纪录保持者之一，她在去年跳出了平亚洲纪录的1米98高度。

排球：高桥庆帆

日本排球手高桥庆帆的父亲是伊朗人，母亲是日本人，所以五官非常深邃。（互联网）

日本排球队专出帅哥？2021年东京奥运会上崭露头角的高桥蓝已圈粉无数，杭州亚运会又出现了一位名叫高桥庆帆的宝藏男孩。

有没有发现到？这两名日本排球男将都姓高桥，这不禁引起了日本球迷好奇两人是否是兄弟，但他们不是：高桥蓝的父亲是日本人，母亲是美日混血儿；高桥庆帆则父亲是伊朗人，母亲是日本人，所以后者的五官更深邃。

高桥庆帆今年只有19岁，杭州亚运会是他第一次站上国际舞台，结果助日本在男子排球铜牌战中击败卡塔尔摘铜。