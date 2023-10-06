郭勇2比3不敌世界第六梁靖崑 称满意同时要再加油

新加坡乒乓球选手郭勇在星期五（10月6日）举行的世界乒乓球职业大联盟（WTT）球星挑战赛兰州站男单16强赛中，2比3败给世界排名第六的中国选手梁靖崑，止步16强。

首局开始，郭勇战术明确，站近台，早上手，多反手，积极拧拉抢攻，以11比9先下一城。第二和第三局，梁靖崑多用长球控制落点拉开比分，而郭勇回球和进攻出台有些丢分。

第四局开局，郭勇1比4落后，但坚定战术敢搏杀，发球和接发稳定，将大比分追至2平。决胜局，梁靖崑相持和落点优势明显。郭勇虽然最终以2比3负于梁靖崑（11比9，4比11，7比11，11比8，4比11），但直到最后都敢打敢拼，未曾放弃。

赛后，郭勇接受《联合早报》采访时谦逊地说：“虽然大比分看起来很接近，但我和梁靖崑的水平差距还是比较大的。他的实力很厚，特别是最后一局，我相持打不过。他的球也很转。我觉得我今天打得挺好，打出了自己的水平，以后要再加油才能打得更好。”梁靖崑则表示，郭勇的反手包括拧拉都对他造成了困难。

球员和乒乓球都出现了“高原反应”

该比赛所在的兰州市七里河区，地处青藏高原向黄土高原过渡地带，平均海拔超过2300米，一些球员出现高原反应，例如头晕、流鼻血，不得不吸氧、打点滴。郭勇表示自己“身体还好，但因为海拔较高，所以球跳得比较高容易出台，所以动作上也只能少发力一些。”

因为在中国主场，球迷阵仗大。甚至在WTT星期四（5日）发布在Instagram的一篇贴文中，苹果手表测得中国队王楚钦／孙颖莎赢下比赛瞬间现场音量高达100分贝。郭勇说：“我是从杭州亚运会来兰州的，杭州也有很多球迷，我已经挺适应了，也听到了为我加油的声音，非常感谢。”