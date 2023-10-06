【亚运会】击败约旦 菲律宾男篮61年来首夺冠

杭州亚运会男篮决赛，菲律宾70比60战胜约旦，夺得61年来队史亚运男篮首冠。中国则是101比73大胜台湾，摘得铜牌。

冠军争夺战，开局就进入状态的菲律宾以17比12进入次节。有“约旦科比”之称的杰弗森（Jefferson）第二节率队发起反击，半场摘得11分，帮助球队将比分追至31平。易边再战，杰弗森连同约旦全队突然哑火，陷入得分荒，全队单节只得10分，菲律宾以51比41进入末节。约旦在最后一节的进攻依旧没有起色，频频打铁，菲律宾依靠强硬的防守拿下了比赛的胜利。

有“约旦科比”之称的杰弗森此役手感不佳，全场29投仅8中。（路透社）

杰弗森此役29投8中，其中三分球14投3中，得到24分、12个篮板、5次助攻外加两次失误。菲律宾的布朗利（Brownlee）18投6中，得到全队最高的20分。

中国男篮逆转摘铜 姚明：教练球员有默契

铜牌争夺战，中国以101比73击败台湾，时隔49年再次获得亚运会铜牌。

成功战胜台湾，中国队球员赛后向现场观众致谢。 （中新社）

此役台湾上半场表现出色，尤其是小前锋刘铮，前两节就投进四个三分球，独得14分，率领台湾49比46进入下半场。

但第三节风云突变，中国单节打出一波34比10的攻势，杜润旺率先命中三分，赵继伟、胡金秋与崔永熙接连得分，中国带着21分的领先优势进入第四节。末节，台湾回天乏术，早早缴械投降。

数据方面，中国的20岁前锋崔永熙10投9中，砍下全队最高的20分，台湾的林庭谦13投7中，同样砍下全队最高的20分。

算上本届赛事，中国共13次参加亚运男篮赛，八次夺冠，两次亚军，两次季军，最差成绩是2014年的第五名。而台湾依然没能打破65年来无法夺牌的魔咒，上一次在亚运会男篮夺牌还得追溯到1958年，当时球队收获银牌。

未能率队闯进决赛，也将中国队主帅乔尔杰维奇推上了风口浪尖。中国篮协主席、中国男篮领队姚明赛后说：“在主教练的选择上我们下了很多功夫，教练组虽然没有完成任务，但球员和教练组现在形成很好的化学反应，这来之不易。”