【亚运会】羽毛球男单决赛将上演中国阋墙战

杭州亚运会羽毛球赛星期五（10月6日）在滨江体育场进行了所有单项的半决赛争夺，中国两名男单球员李诗沣和石宇奇分别击败对手，决赛将上演阋墙战。

李诗沣在上午的比赛中以2比0（21比16、21比9）力挫印度的普兰诺伊，率先杀入决赛；石宇奇晚上同样直落两局击退日本的奈良冈功大，确保中国队在此项目包揽金银牌。

中国队在女单和混双都传出一喜一愁的消息。在女单半决赛中，东京奥运会冠军陈雨菲以2比1（18比21、21比10、21比8）打败日本的大堀彩，但何冰娇则完全不是目前世界排名第一、韩国女将安洗莹的对手，两局以10比21、13比21告负。

混双方面，郑思维／黄雅琼以2比1（13比21、21比15、21比16）逆转战胜韩国组合徐承宰／蔡侑玎，但冯彦哲／黄东萍却在领先一局的情况下遭日本的渡边勇大／东野有纱以2比1（11比21、22比20、21比17）逆转淘汰。

女双半决赛中，中国组合陈清晨／贾一凡在2比1（16比21、21比9、21比12）击退韩国组合金昭映／孔煕容后，决赛将与另一支韩国组合白荷娜／李昭希争冠。

男双是中国队唯一无法打进四强的项目，冠军将在韩国组合崔率圭／金元浩和印度组合萨特维克／奇拉格之间产生。