【亚运会】4比1大胜朝鲜 日本女足成功卫冕

日本继续充当亚洲女足的龙头老大！这支上届亚运会女足冠军在星期五（10月6日）的杭州亚运会女子足球决赛中以4比1大胜朝鲜，成功卫冕的同时，也追平了朝鲜和中国三次夺得亚运会女足冠军的纪录。

朝鲜女足上一次在亚运会夺冠是2014年，本届亚运会是她们阔别四年多后再战正式比赛。

由于和中国关系良好，朝鲜在本场比赛犹如“主场”，出席的3万7166名球迷几乎都在为她们加油打气。然而，先声夺人的却是日本球员中嶋淑乃，她在第10分钟利用了朝鲜的一次防守失误，劲射空门得手。

两分钟后，前锋颜明星受伤倒地，朝鲜不得不提前进行换人，丞香心取代了她的位置。丞香心在替补上场后表现活跃，两次勇闯禁区内试关，但都被日本解围。

朝鲜队金景英当选最佳射脚

朝鲜终于在第38分钟凭借首席射脚金景英取得突破。21岁的金景英可说是杭州亚运会女足赛场上最耀眼的球星，她在五场比赛中横扫12球入账，比并列第二的日本球员千叶玲海菜、大泽春花和中国球员王霜多出了五个球，因此毫无悬念地当选本届亚运会女足的最佳射脚。

朝鲜在下半场开踢后频频向日本禁区发动攻势，但日本的防守实在太好，朝鲜女将们只能再三望门兴叹。

更令她们心碎的是，日本在第66分钟利用了一次反击战，由大泽春花近距离破门。仅仅三分钟后，古川萌萌子为日本再陷一城。再过三分钟，千叶玲海菜从左路迅速突破后轻松破门，日本此刻已以4比1遥遥领先。

值得一提的是，日本女足这次只派二队参加杭州亚运会，21人名单中仅千叶玲海菜参加了两个月前的女足世界杯。

在世界杯，日本女足也有出色表现，她们当时以小组头名出线后于16强赛淘汰挪威，最终败给瑞典止步八强。

中国女足击败乌兹别克斯坦获铜牌

在较早前的铜牌战中，中国以7比0横扫乌兹别克斯坦。两队之前已在小组赛交手，中国当时以6比0大胜，这次再痛宰首次参加亚运会的对手，并不让人意外。

中国在上半场凭借欧懿垚、陈巧珠和王珊珊的进球，建立了3比0的优势。

乌日古木拉在第59分钟将比分改写为4比0，陈巧珠在第62分钟梅开二度。随着古雅沙和姚伟在之后的五分钟内各进一球，中国最终以7比0毫无悬念地拿下铜牌。