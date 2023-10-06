【亚运会】巴西柔术好手林天植无缘奖牌 与弟弟林天润展望东运会

在巴西柔术的第二个比赛日中，林天植一路力克强敌闯入铜牌赛，但最终不敌对手无缘奖牌。他受访时表示，他下一个目标就是在泰国东运会赢得金牌。

新加坡巴西柔术选手林天植星期五（10月6日）在杭州亚运会与奖牌失之交臂，尽管感到有点难过，但他会将目光锁定在2025年的泰国东南亚运动会。

25岁的林天植角逐男子77公斤级项目，他在星期五上午的半决赛中0比6不敌巴林选手蒙法雷迪，将在铜牌战与蒙赫图尔争夺铜牌。

经过一番较量后，林天植被蒙赫图尔降服，遗憾落败。

林天植赛后受访时说：“事情已经发生了，就这样吧，我感觉还可以。当然会感到难过，因为我距离铜牌很近，但这就是比赛。我的期望设得很高，一直都以金牌为目标。”

根据赛制，铜牌战分成A组和B组，在B组获胜的蒙赫图尔和A组的奥拉基（阿联酋）并列第三。冠军则属于以技术优势击败蒙法雷迪的韩国选手具本澈。

林天植的弟弟林天润（21岁）星期四（5日）同样在铜牌战落败，后者当天也看了哥哥的比赛，兄弟互相扶持让林天植感到非常安心。

他说：“很高兴有他（林天润），因为比赛压力很大，能有人在身边分享着同样的兴趣，感觉很棒。”

林天植和林天润的目标都是2025年泰国东运会，他们希望能在赢得金牌。

亚运会巴西柔术在萧山临浦体育馆进行三天比赛，结束两个比赛日后，星期六（7日）将进行最后一天赛事，我国的俞厚煜将出战男子85公斤级。

我国象棋队保留争牌希望

我国棋手刘亿豪在第六轮以1比1战平台湾的刘国华。（全国奥理会提供）

另一方面，我国棋手在象棋比赛中经过两轮角逐，保留争牌希望。

在男子个人赛中，我国的吴宗翰在第五轮以2比0击败台湾的葛振衣，第六轮0比2不敌香港的黄学谦。刘亿豪则0比2不敌中国的赵鑫鑫，在第六轮1比1战和台湾的刘国华。

女子个人赛方面，我国的吴兰香1比1战和中国的王琳娜，第六轮也1比1与马来西亚的余欣如握手言和，在13名选手中排名第三；陈茗芳0比2败给香港的林嘉欣，第六轮以2比0击败泰国的素丽达，排在第11位。

这四名棋手星期六将继续进行第七轮比赛。

新加坡男子水球与韩国争第五

至于男子水球赛，新加坡在第五名至第八名的名次赛中以9比6击败泰国，将在星期六与韩国争夺第五名，后者以15比11打败香港。

在2018年雅加达亚运会中，新加坡在第五、第六名次赛不敌韩国，最终排名第六。时隔五年，我国期盼报回上届不敌之仇，拿下第五名。

同样在当天进行的半决赛中，伊朗和日本相遇，哈萨克斯坦则对战中国。最终，日本以18比11击败伊朗晋级，中国则以14比13险胜哈萨克斯坦。日本和中国将在决赛争夺冠军。