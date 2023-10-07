【亚运会】我国健儿三金六银七铜凯旋 盼未来继续进步

在这16枚奖牌中，我国在帆船、田径、武术、皮艇、游泳、桥牌和象棋共七个项目有奖牌入账

本届亚运会少了保龄球和马来武术，我国在杭州亚运会的总奖牌数不如雅加达亚运会，不过新加坡体育学院院长苏淳伟博士相信我国会缩小与亚洲强国的差距，在未来取得更多进步。

苏淳伟博士与新加坡代表团团长许坤德博士以及新加坡全国奥理会秘书长曾成兴，星期六（10月7日）向本地媒体总结我国健儿在第19届亚运会的表现。

我国以三金六银七铜的成绩结束征程，这16枚奖牌来自七个项目，目前在45个国家与地区中暂居第20位。

帆船两名男选手墨士廉和卢军汉，分别在男子水翼风筝板和男子标准激光型帆船（ILCA 7）夺金；“女飞人”珊蒂则在女子200米决赛，赢得我国田径49年来的首枚亚运会金牌。

武术和皮艇都缔造我国在亚运会历来最好成绩，林思韦在男子刀棍术夺得银牌，陈洁娴则在女子单人皮艇500米决赛获得银牌。

参与32个赛项的427名新加坡运动员，其中334人是亚运会新兵。尽管这是历来最大的代表团，但在总奖牌数和金牌数却都不如雅加达亚运会（四金四银14铜），其中一个原因是我国表现出色的项目如保龄球和马来武术这次都没列入赛项。

我国女将沈恩夷从杭州转战柏林，大幅度提升了自己保持的全国纪录。（陈渊庄摄）

沈恩夷再打破全国纪录

奖牌之外，让苏淳伟博士感到高兴的是女子水球和游泳的表现。他告诉《联合早报》：“这次亚运会，女子水球队打败了泰国队拿下第四名，是非常亮眼的成绩，她们过去连续几届东运会都输给泰国。女子水球进步很大，能够排名第四，我觉得非常值得称赞。”

游泳方面，我国泳手有好几个第四名，在一些项目上与韩国、日本还有香港竞争激烈。苏淳伟博士继续说：“我们的运动员非常渴望胜利，他们想要将第四名变成第三。我理解很多人关注奖牌数目，但重要的是在奖牌之外，我们有进步，可以消除和对手之间的差距，并继续取得越来越好的成绩。”

我国“蛙后”沈恩夷获得了三个第四名，其中在女子200米蛙泳以0.02秒之差错过奖牌。结束亚运会后，沈恩夷马不停蹄地前往欧洲参加柏林站的世界杯游泳赛，以2分24秒15刷新她在杭州缔造的全国纪录（2分26秒43），这项成绩超越本届亚运会的第二名成绩（2分26秒31，权世炫）。

有些项目比如击剑、乒乓球、羽毛球、射击和钩球须要继续进步，但苏淳伟博士不会用“失望”这两个字来总结我国健儿的表现。他说：“我们可以做得更好，就像曾成兴说的那样，签表可能是其中一个因素。须要找到对的解决方案，但不要用到‘失望’这个词。”

随着比赛已接近尾声，大部分新加坡运动员已安全回国。杭州亚运会的闭幕式将在星期天（8日）晚上进行。