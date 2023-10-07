【亚运会】吴兰香夺铜 为新加坡象棋队贡献首牌

我国象棋好手吴兰香在杭州亚运会女子个人赛中摘铜，这同时也是新加坡象棋队在亚运会上的首枚奖牌。

我国象棋好手吴兰香在杭州亚运会倒数第二天，为新加坡贡献一枚铜牌，这同时也是象棋队在亚运会上夺得的历来首枚奖牌。

象棋首次亮相于2010年广州亚运会，上两届在仁川和雅加达举行的赛事都不设象棋项目，直到亚运会今年再由中国主办，象棋才重新回归。

吴兰香刚在今年5月的柬埔寨东运会勇夺女子象棋个人赛金牌，她星期六（10月7日）在杭州亚运会象棋最后一天的比赛日以2比0打败越南选手阮黄燕，锁定铜牌。

吴兰香认真走每一步棋，因为只有战胜对手，她才有机会获得一枚铜牌。（陈渊庄摄）

吴兰香最后一轮只要获胜就摘铜

吴兰香在前六轮的比赛以三胜两和一负积八分，在13名参赛选手中位列第三，只要在第七轮（最后一轮）胜出就能将铜牌收入口袋，最终她顺利完成任务。

尽管吴兰香在获胜后的总积分累计至10分，比最终夺得银牌的中国选手王琳娜多出一分，但由于第六轮后进入决赛的两名选手已定，因此吴兰香最多只能争取铜牌。

值得一提的是，这七轮比赛中唯一让吴兰香俯首称臣的是最后的冠军、另一名中国好手左文静。

吴兰香在赛后受访时说：“我很高兴能为新加坡赢得奖牌。最后一轮很关键，因为我的小分（对手分）比马来西亚选手低，所以这一盘一定要赢，如果我和棋，而马来西亚赢的话，我就没有牌了。”

的确，吴兰香在本轮之前虽然领先马来西亚棋手余欣如一分，但由于后者的对手分较高，因此吴兰香若不胜，便须把铜牌拱手让给对方。

吴兰香的越南对手阮黄燕也有夺牌机会，所以两人都在这一轮采取主动攻势。

吴兰香说：“她（阮黄燕）这场也得赢，因为赢的话也有机会获得铜牌，所以在双方都要赢的情况下，我们都采取进攻，但要进攻就得想很久。因为时间紧迫，对方开始出现失误，但我把握住了机会。”

刘亿豪（左）只有在排名第三的越南选手赖里兄不胜的同时，自己战胜香港选手黄学谦才能夺得男子个人赛铜牌。（陈渊庄摄）

刘亿豪：没能夺牌有些可惜

我国选手刘亿豪在男子个人赛原本也有夺牌机会，但在前六轮后排名第四的他除了要在第七轮战胜香港选手黄学谦外，还得寄望原本排名第三的越南选手赖里兄不胜才能摘铜，因此随着赖里兄最终获胜，刘亿豪的夺牌机会也化为乌有。

刘亿豪赛后表示，满意自己在本届亚运会的表现，但没能夺牌还是有些可惜。

他说：“星期五（6日）的比赛非常关键，我本来已走到必胜的局面，但台湾对手刘国华非常顽强，我最终给他顶到了一个和棋。如果我赢的话，这一盘就比较容易下了。”

我国另外两名棋手吴宗翰和陈茗芳因较早前输了好几场，已失去争牌的机会。

棋手郑惟桐夺中国第200金

谈到这枚亚运会历史首牌，新加坡象棋总会副会长赵金山略显激动地说：“这枚奖牌对新加坡象棋总会来说意义重大，因为我们真的很渴望夺牌。我希望这枚奖牌能吸引更多新加坡年轻人接触象棋。”

中国选手郑惟桐在男子个人决赛夺得金牌。这也是本届亚运会中国代表团的第200枚金牌，超越2010年广州亚运会中国的199枚金牌，创造了中国在亚运会金牌数量最高的纪录。