【亚运会】我国男子水球队击败韩国排名第五

本届亚运会结束后，新加坡男子水球队部分球员将再次退役，今年能为球队夺回暌违四年的东运会水球金牌，以及在亚运会名次赛复仇韩国，他们表示非常欣慰和高兴。

在星期六（10月7日）进行的第五、第六名次赛中，我国男子水球队在最后一节发威，最终以10比8战胜韩国，排名第五。

在前三节比赛中，我国和韩国战得不可开交，比分分别是3比3、6比6和7比7，最后一节比赛新加坡攻入了三球，成功反超。

32岁的叶扬是其中一名可能再度退役的球员，他接受《联合早报》采访时说：“能完成这些目标当然很高兴，我们从冠病疫情开始就为了这些目标而努力。身为一名可能即将离队的前辈，很高兴我们能完成2019年和2018年的复仇。

“但最重要的是，青柳勧教练正在进行一个长期蓝图，我很高兴自己能是其中一分子，也很高兴能让后辈知道新加坡水球队能走多远。”

在2018年雅加达亚运会的第五、第六名次赛中，我国不敌韩国，排名第六，如今“报仇”成功。在今年的柬埔寨东南亚运动会，我国水球队力压各东南亚球队，重夺2019年菲律宾东运会失去的金牌。

巴西柔术进入最后一个比赛日，我国的俞厚煜出战男子85公斤级，在32强赛以13比0击败蒙古选手巴桑道尔吉后，在16强赛被吉尔吉斯斯坦的穆尔塔扎利耶夫降服，无缘晋级八强。

星期天（8日）是闭幕式，我国代表团当天只会出战花样游泳的女子集体自由自选项目，出战的选手有张嬿、李家嫙、王鈺婷、柯雨薇、苏雨彤、苏月彤、戴温婷和陈文悦。她们星期六在集体技术自选项目中，以202.0863分排名第五。

这场比赛上午10时在杭州奥体中心游泳馆进行。