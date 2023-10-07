【亚运会】中国羽队摘三金 韩国女单安洗莹夺今年个人第10冠

中国在星期六（10月7日）的杭州亚运会羽毛球单项决赛日拿下男单、女双和混双三面金牌，但杭州出生的头号女单陈雨菲三局激战后输给韩国一姐安洗莹。后者达成28连胜，拿到今年个人第10冠。

安洗莹在决赛经历受伤惊魂，以21比18、17比21、21比8，继早前韩国3比0横扫中国的女团决赛后，再次战胜奥运冠军陈雨菲。

安洗莹在比赛中右膝不适，接受治疗。（路透社）

安洗莹在首局尾声领先时，出现膝盖不适的情况，进行了短暂治疗。尽管她最终拿下首局，但次局开始时因不适难以跟上陈雨菲的节奏，开局2比7落后。尽管她尝试追上，但比赛还是进入决胜局。陈雨菲在第三局失误连连，反观安洗莹保持稳定，最终夺冠。

安洗莹从今年7月开始一连拿下韩国、日本、中国公开赛和世锦赛冠军，加上亚运会今年已拿到10项女单冠军。如果算上亚运会女团冠军，则共丰收11冠。

女双凡晨组合报回女团落败一箭之仇

同样重演女团决赛对阵的还有女双项目，不过此前两局落败的中国世界第一女双陈清晨／贾一凡，这次以21比18、21比17战胜韩国的世界第二组合李绍希／白荷娜，卫冕成功。凡晨组合都是在两局落后下逆转，她们在第二局开局落后七分的情况下成功翻盘。

陈清晨（躺地者）和贾一凡取胜后激动落泪。（法新社）

中国混双世界第一组合郑思维／黄雅琼也卫冕成功。他们以21比15、21比14战胜世界排名第二的日本组合渡边勇大／东野有纱。

郑思维拿下冠军后大吼庆祝，后为他的拍档黄雅琼。（香港中通社）

男单则上演中国阋墙战，李诗沣以23比21、21比13战胜师兄石宇奇，在本届亚运会男团和男单项目中打了八场比赛一局未丢，完美夺得男单冠军。

李诗沣（右）战胜石宇奇后，和对方握手致意。（中新社）

在唯一没有中国选手参赛的男双项目中，印度组合兰基雷迪／谢提创造历史，赢得印度在亚运会羽毛球项目历来首金。两人以21比18、21比16战胜韩国的崔率圭／金元昊夺金。