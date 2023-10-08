【亚运会】韩国逆转胜日本 创历史夺男足三连冠

韩国星期六（10月7日）在杭州亚运会男子足球决赛中上演翻盘好戏，连续两届2比1战胜日本，达成史无前例的男足三连冠。

本届亚运会男足的球员年龄上限是24岁，也允许三名超龄球员。志在必得的韩国尽可能强阵出击，召入了六名在海外踢球的球员，包括法国豪门巴黎圣日耳曼（PSG）的李刚仁、德国斯图加特（Stuttgart）的郑优营等。

反观日本派出的则是他们的22岁或以下队，队内只有两人在海外踢球，还有九名大学生球员，也没有任何超龄球员。

内野航太郎为日本取得梦幻开局，但球队还是连续两届在决赛中输给韩国。（法新社）

但在黄龙体育中心体育场举行的决赛中，这支年轻的日本队在开场80秒就给韩国当头棒喝。佐藤恵允在左侧突破后回传造成韩国后防混乱，日本全队最年轻球员、19岁前锋内野航太郎把握机会，大力射破韩国球门。

韩国经历日本前几分钟的猛攻后逐渐掌握场上局面，并在第26分钟依靠状态火热的郑优营扳平比分。他接到黄渽元吊入禁区的传球，高高跃起头球破门，攻入个人本届第八球，毫无疑问地当选金靴奖得主。

郑优营（左）高高跃起，头球为韩国扳平比分。（法新社）

曺永旭制胜球让自己“原地退伍”

韩国在第56分钟取得领先，又是黄渽元制造进球。他带球长驱直入想传给郑优营，但日本后卫吉田真那斗倒地铲球变成助攻，曺永旭推射破门，为韩国攻入制胜球及个人本届赛会第四球，也为全队得到了在亚运会夺金免服兵役的福利。

曺永旭（10号）进球后激动庆祝，在板凳席上的替补球员们也一涌而上。（路透社）

有趣的是，曺永旭目前是韩国全队唯一一名在服役的球员，效力于属于韩国国军体育部队的球队金泉尚武。他的进球也让自己可以“原地退伍”。

韩国主帅黄善洪赛后告诉韩国媒体：“我要享受这一晚。整届比赛会有很多情况，什么都有可能发生，我也计划了很多。我保持冷静并专注比赛，得到了回报。”

韩国在赛后拿出写着球队达成三连冠，并感谢韩国国民支持的横幅。（路透社）

乌兹别克斯坦则在铜牌战中完成本届赛事中对香港的三连胜，以4比0轻取对手，摘下铜牌。这是乌兹别克斯坦继1994年日本广岛亚运会夺金后，阔别29年再度站上领奖台。

由于同在C组的对手叙利亚和阿富汗退赛，乌兹别克斯坦和香港在小组赛两次交手，香港尽管0比1和1比2落败，但依然和乌兹别克斯坦携手晋级16强。

想不到香港进入淘汰赛后发威，连克巴勒斯坦和伊朗闯入半决赛，在同样0比4输给日本后，第三次和乌兹别克斯坦交手。尽管无缘奖牌，但第四名已是香港男足在亚运会的历来最佳成绩。