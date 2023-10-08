【亚运会】中国泳将张雨霏和覃海洋 获颁赛会MVP

（杭州综合电）中国泳手张雨霏和覃海洋星期六（10月7日）晚上共同获选为杭州亚运会最有价值运动员（MVP）。这是亚运会自1998年起颁发这个奖项以来，首次出现两名选手共同获奖。

“蝶后”张雨霏本届共获得六枚金牌，成为夺得最多金牌的选手。她在男女混合4X100米混合泳接力、女子100米蝶泳、女子200米蝶泳、女子4X100米自由泳接力、女子50米蝶泳和女子50米自由泳夺金。

“蛙王”覃海洋共获得五金一银，分别是男女混合4X100米混合泳接力金牌、男子100米蛙泳金牌、男子200米蛙泳金牌、男子4X100米混合泳接力金牌、男子50米蛙泳金牌和男子200米个人混合泳银牌。

张雨霏：如愿以偿 覃海洋：意想不到

根据亚运官网报道，张雨霏在杭州亚运会开幕之前的心愿便是获得MVP，如今得以如愿以偿。张雨霏说：“非常荣幸能获得MVP，完成了我在赛前的心愿，感谢祖国给予我们的支持和保障，也感谢团队和教练的帮助，以及所有人的关心和鼓励，让我能在‘家’门口实现这个梦想。”

覃海洋说：“很高兴能够获得杭州亚运会MVP的荣誉，坦白说在比赛之初我并没有奢望能得到这个奖，只是在比赛的时候能全力实现自我突破就好。”

这是覃海洋第二次参加亚运会。他说：“对我来说，杭州亚运会给了我太多非常美好的回忆，没有遗憾，我希望能总结好经验，走好接下来的每一步，在明年巴黎奥运会上实现升国旗、奏国歌的目标。”

两人目前在德国参加游泳世界杯柏林站赛事，并在星期六的首日赛事中夺冠。覃海洋在男子100米蛙泳决赛中以57秒69的成绩夺冠，并打破赛会纪录。张雨霏则以2分07秒11获得女子200米蝶泳金牌。