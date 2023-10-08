梅西复出难救主 迈阿密国际无缘季后赛

（迈阿密综合电）迈阿密国际（Inter Miami）星期天（10月8日）凌晨主场0比1不敌辛辛那提（Cincinnati），无缘季后赛。

梅西（Messi）在下半场第55分钟替补登场，结果在比赛第78分钟，辛辛那提边翼卫巴雷亚尔（Barreal）补射得手，攻入全场唯一进球。

在还剩最后两场常规赛的情况下，迈阿密国际积33分排名倒数第二，彻底无缘季后赛。

迈阿密国际主帅马蒂诺（Martino）说：“我可以看出他缺乏比赛时间。”

“就伤势而言，他很好，没有任何问题。他的表现也合乎逻辑，因为最近他的出场时间很少，这可能会导致他跟不上比赛节奏，这也是他只踢了32分钟或33分钟的原因。”

自9月3日以来，梅西仅为球队踢了37分钟的比赛。

无缘季后赛 鲁尼宣布辞职

与此同时，华盛顿联队（D.C. United）确定无缘季后赛后，主帅鲁尼（Rooney）宣布辞职。

华盛顿联队主帅鲁尼说，为了让球队进入季后赛，自己已力所能及做了一切。（法新社）

华盛顿联已经踢完联赛34轮常规赛，暂以40分排在东部第九。最后一轮，纽约城（New York City）和芝加哥（Chicago）这两支同样积40分的球队将展开对决，不管结果如何，都有一队积分肯定超过华盛顿联。

华盛顿联在声明中称：“我们已和鲁尼谈过，同意现在是最好的分别时刻。这一决定可以为我们的新教练创造途径，以便于有机会向我们的体育项目传授新的理念和结构，最重要的是确定适合这一理念的合适教练人选。我们感谢鲁尼为俱乐部和首都足球做的一切，从球员和队长，再到现在的教练。他依然是华盛顿联家庭的重要一员，也是一位有价值和值得珍惜的朋友。”

现年37岁的鲁尼也说：“现在是时候（离开）了。为了让球队进入季后赛，我已经做了我能做的一切。这不是一个单一的事件，这与时机有关。”