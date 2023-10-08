文班亚马上场马刺对抗赛 吸引逾1万3000名球迷

（美国圣安东尼奥综合电）超过1万3000名观众在本地时间星期天（10月8日）涌入美国男篮职业联赛（NBA）圣安东尼奥马刺队（San Antonio Spurs）主场球馆，现场观看本赛季状元，法国球星文班亚马（Wembanyama）在马刺的队内对抗赛，为新赛季作备战。

文班亚马说：“我已经很久没有在这么多人面前打球了。”这位19岁的法国篮球神童在NBA选秀大会上被马刺队以第一顺位选中，“我第一个NBA赛季的目标是打进季后赛”。

在这场队内对抗赛中，马刺队球员被分为黑队和银队，文班亚马被分在黑队。他一出场，就收获全场欢呼。在这场四节各10分钟的低强度小型比赛中，文班亚马上场27分钟，虽然仅得到九分、抢下五个篮板，但展示了广阔的控球范围和强劲的进攻技巧。虽然最终黑队65比74不敌银队，但文班亚马心情轻松。

马刺队将于美国东部时间下星期一（10月9日）晚8时，在俄克拉荷马城客场对阵雷霆队，展开季前赛，并将于10月25日主场对阵达拉斯小牛队，揭开NBA新赛季的序幕。

虽然文班亚马专注于自己的新赛季备战，但当他被问及费城76人队球星恩比德（Embiid）宣布承诺为美国队出战明年巴黎奥运会一事时，他表示“为喀麦隆感到难过”。恩比德是2022-23赛季最有价值球员，同时拥有三国国籍的他，也有资格代表喀麦隆或法国参加国际比赛。

文班亚马称：“如果我入选法国国家队，我会和其他法国人一起为夺冠而战。”