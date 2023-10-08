伤停补时连进两球 红魔逆转击败布伦特福德

红魔伤停补时连进两球反败为胜，10人作战热刺制服卢顿登上榜首。

（伦敦综合电）凭借麦克托米奈（McTominay）在伤停补时的梅开二度，“红魔”曼联（Manchester United）不仅扭转败局，更是以2比1的惊险战胜布伦特福德（Brentford）。

最近诸事不顺的红魔在本地时间星期六（10月7日）的英格兰超级联赛一度主场0比1落后布伦特福德，濒临遭遇短短七天内的第三场败仗，幸亏麦克托米奈在伤停补时第三分钟与第七分钟接连进球，助球队以2比1逆转，布伦特福德中场延森（Jensen）在球赛第26分钟为球队拔下头筹。

经历这场险过剃头的胜利后，红魔主帅滕哈格（Ten Hag）认为，这将会是扭转赛季的一场关键战役。

他说：“不论是我们应对比赛的手段、态度，作为一个团体或个人，这都会是个转折点与重启。要代表这个俱乐部比赛，你就必须拿出自己的实力，不过这不是过去几周我们所一直看到的。”

这场胜利让红魔以12个积分升上了积分榜第10的位置，布伦特福德则以七分排在第14。

波凯蒂诺：索思盖特落选斯特林是个错误

波凯蒂诺（左）认为索思盖特没有将斯特林（右）召入国家队是个错误的决定。（路透社）

另外，“蓝军”切尔西（Chelsea）在客场4比1轻取升班马伯恩利（Burnley），自今年三月以来取得首个联赛连胜后，球队主帅波凯蒂诺（Pochettino）称球队边锋斯特林（Sterling）将证明英格兰国家队主帅索思盖特（Southgate）将其摒除在来临国际赛名单外是个错误的决定。

斯特林除了攻入球队的第三个进球外，也参与了球队的另外三个进球，表现可说是可圈可点。

英格兰队接下来将与澳大利亚进行一场热身赛，以及在本月与意大利进行一场2024年欧锦赛外围赛。这两场国际赛索思盖特都没有将现年28岁的斯特林召入队。

波凯蒂诺说：“他（斯特林）做得很好，参与了所有进球，我为他，也为球队感到高兴。球队很好，表现非常棒，他们应该得到嘉许。我认为像他（斯特林）这样有经验的球员知道，得拿出表现证明国家队领队的决定是个错误。”

只有通过表现与进球，他才能证明自己是应该在队伍内的。

斯特林在2012年首次代表英格兰队出战国际赛，在82场比赛攻入了20球，不过自去年卡塔尔世界杯后，他就没有再入选英格兰队。

10人热刺击败卢顿升榜首

范德文（右）的进球让热刺升上了英超积分榜榜首。（路透社）

在星期六较早前的比赛，10人作战的“热刺”托特纳姆（Tottenham）以1比0击败升班马卢顿（Luton），在比曼市（Man City）多赛一场的情况下升上英超榜首位置。

这是热刺本赛季联赛的连续第八场不败，取得6胜2和的成绩。

比苏马（Bissouma）在上半场补时阶段因被出示第二张黄卡被罚下场，导致热刺在下半场比赛陷入10人作战困境。

范德文（van de Ven）在下半场开始后七分钟成功取得进球，热刺凭借这个进球取得最后胜利。

主帅波斯特科格鲁（Postecoglou）说：“我们展现了很强的个性与韧性，球员想要改变这个球会的命运，这也是他们在球场上尝试要做的。”