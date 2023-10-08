【亚运会】我国选手谁最让人忆难忘？

新加坡这次的亚运成绩是3金6银7铜，在杭州采访的20天，不只是胜利者留下的姿态让人印象深刻，突破自己的运动员的拼搏精神也值得留下一笔。喝彩，是为所有拼搏者准备的。

田径

我国女将珊蒂收获1金1银。（陈渊庄摄）

我国“女飞人”珊蒂从初出茅庐惊艳众人，到陷入低谷，然后再到重回巅峰这条路犹如一场马拉松。

她在杭州亚运会女子200米跑中以23秒03夺冠，但这过程中她也曾经历过颗粒无收的时候，奖学金在同一年里被取消，但她并没有就此结束职业生涯，而是秉着对田径的热爱让自己重新站上最高领奖台，带着2023年亚锦赛双金的状态在亚运会赢得一冠一亚。

不得不提的是，马克·路易斯虽无法晋级男子100米半决赛，但却以10秒27粉碎了尘封22年的全国纪录。

本届亚运会，田径以1金1银收官。

帆船

在杭州亚运会为新加坡取得金牌的是墨士廉（右）和卢军汉。（海峡时报）

亚运会开始前，外界纷纷认为新科世锦赛冠军得主墨士廉会在男子水翼风筝板夺冠。他也不负众望，在所有回合都排名第一，以绝对优势夺冠。

墨士廉年仅17岁，达到奥运资格的他在短短半年内称霸世锦赛和亚运会，让我国人民相信或许新加坡离第二枚奥运金牌不远了；第一枚金牌是“蝶王”约瑟林2016年在里约奥运会男子100米蝶泳赛中赢得。

除了墨士廉，卢军汉和其他队友的表现也值得嘉许。根据世界排名，卢军汉在男子标准激光型帆船（ILCA 7）排名亚洲第一，其他帆船手在前面回合也一度超越他，但他成功将金牌带回。本届亚运会，帆船以2金2银3铜收官。

武术

我国武术好手林思韦在刀棍术获得银牌。（陈渊庄摄）

武术项目的大赢家是东道主中国队，在众多高手云集的情况下，我国的林思韦将五年前在男子刀棍术的遗憾转变成银牌，首次参赛的王瓅苓在女子长拳收下铜牌，这也是新加坡本届亚运会的首枚奖牌。

过去几届亚运会，我国在武术的最好成绩是铜牌，而今年林思韦一举夺下的银牌，我国武术队以1银1铜收官，是历来最好的成绩。

水球

我国水球选手李成康准备射门。（新加坡体育理事会提供）

男子水球队和女子水球队没有获得任何奖牌，但他们在本届比赛都击败了过去一直赢他们的宿敌。

1951年亚运会开始有男子水球比赛，若算上有新加坡和韩国同时参加的亚运会赛事，我国水球男队的排名从来没高过韩国。在2018年雅加达亚运会上也不敌对手获得第六。在众老将短暂回归、加上新教练青柳勧的带领下，这次以第五名结束征程。

我国水球女队也一样，常年在东南亚运动会被泰国压制被迫当老二的她们，这次在亚运会实现复仇，以第四名结束征程。

尽管他们距离获得奖牌还有一点距离，但相信假以时日，我国水球队会站上领奖台。

棋盘游戏：桥牌和象棋

象棋手吴兰香是我国本届亚运会最后一位取得奖牌的选手。（陈渊庄摄）

在益智类项目如棋盘游戏（Board Games）中，这次为新加坡进账奖牌的都和女选手有关，而且她们都为我国在这些项目实现“零”的突破。

吴兰香在女子象棋个人赛获得铜牌，这是我国象棋队史上首枚亚运奖牌。

我国桥牌男团在雅加达亚运会赢得该项目历来第一枚奖牌也是第一枚金牌。他们在本届亚运会没有晋级半决赛，可是队友在女团和混团都抢下了半决赛资格，虽然后来不敌最终冠军中国无缘决赛，但能夺牌就是好的开始。