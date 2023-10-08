亚洲奥理会：正努力解决朝鲜国旗争议

（杭州综合电）世界反兴奋剂机构（WADA）在杭州亚运会开幕时曾表示对朝鲜使用国旗一事感到不满，亚洲奥林匹克理事会星期天（10月8日）表示，他们正在努力解决朝鲜的国旗争议。

早前，因WADA认定朝鲜未能实施有效的兴奋剂检测计划，于2021年禁止朝鲜在奥运会和残奥会以外的所有重大体育赛事中悬挂国旗。WADA也称，朝鲜仍未遵守反兴奋剂条例，亚奥理事会也没有执行相关制裁。

亚奥理事会代理总干事蒂瓦里（Tiwari）星期天在杭州的记者会上说：“我们正在与他们（WADA）保持联系，并正在努力解决这个问题。希望在未来几天内，我们能够达到WADA的要求。”

“这是一个非常敏感的问题，处理起来并不容易，但我们每天都与WADA保持联系，希望事情能以双方都能接受的方式解决。”

蒂瓦里也透露，朝鲜最近也给WADA写了一封信，告诉他们边境已经开放，他们可以派遣兴奋剂检测官员进行相关检测，而WADA也已同意，并表示很快就会派遣相关人员入境朝鲜。

这是朝鲜自2018年雅加达亚运会以来首次参加的国际综合体育赛事，而这“神秘之师”在本届亚运会上共斩获11枚金牌，包括艺术体操、射击、摔跤、拳击和六枚举重金牌。因冠病疫情，朝鲜的边境关闭了近四年。

由于朝鲜没有派代表团参加东京夏季奥运会，被国际奥委会暂停参赛资格直到2022年底，因此错失了去年的北京冬奥会。