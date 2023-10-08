珊蒂入选法新社亚运会五大最佳表现选手

（杭州法新电）杭州亚运会于星期天（10月8日）闭幕，为期两星期的比赛见证了许多世界级的成绩。法新社评选出五个表现最佳的选手与团队：

珊蒂（田径）——新加坡亚运田径首添金

这名27岁的短跑女选手在杭州收获200米金牌和100米银牌。她放弃文案工作，投身全职跑步运动员生涯，并为新加坡赢得49年来的首枚亚运会田径金牌。

珊蒂说：“一有机会我就投入了。这个赛季对我来说意义重大，是我无以言表的程度。”当她身披新加坡国旗热泪盈眶时，她的父母在观众席无比自豪。她的父亲说：“我很激动，现在还有点失神。”

朝鲜（举重）——比赛首日连破多项世界纪录

朝鲜的举重选手们从长达四年因冠病疫情的“隔绝生活”中走出来，以破纪录的表现在这个赛项立威。

他们在举重比赛首日就一鸣惊人，李盛金在女子49公斤级比赛中打破两项世界纪录、江贤京在女子55公斤级比赛中打破全三项世界纪录摘金。朝鲜举重共收获六金五银两铜。

不过这些选手因未参加奥运会资格赛，明年他们将无法在巴黎奥运会上大显身手。

张雨霏（游泳）——横扫六金无人能敌

势不可挡的中国蝶泳名将张雨霏获颁亚运会最有价值运动员奖（MVP）。

这名奥运冠军和世锦赛冠军赢得六枚金牌，比其他任何人都多，包括女子50米、100米和200米蝶泳，以及50米自由泳冠军，并帮助中国队夺得两个接力冠军。她表示：“我希望在每场比赛中都能表现出稳定和进步的自己，这将帮助我在通往巴黎奥运的路上更有自信。”

乔普拉（标枪）——顶住压力超越队友佳绩

这名来自印度的奥运冠军和世锦赛冠军在杭州以惊人的成绩夺冠。

在队友耶纳投出87.54米的个人最佳成绩后，乔普拉顶住压力，以88.88米的赛季最佳成绩回应，这比他8月在布达佩斯赢得世锦赛冠军的88.17米还要远。

乔普拉在谈到与队友的比赛时说：”我们相互促进，感觉很棒。”

菲律宾（篮球）——61年来亚运男篮首称霸

菲律宾男篮70比60击败约旦，61年来首夺亚运会篮球金牌，结束半个多世纪的伤痛。

出生于科特迪瓦的夸梅表示：“感觉太棒了。这么多年以来的第一个冠军意味深重，比我们所有人都重要。”