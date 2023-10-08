【亚运会】杭州亚运会圆满落幕 三年后名古屋见

在钱塘江旁璀璨绽放了16天的“大莲花”杭州奥体中心体育场，星期天（10月8日）举行了杭州亚运会的闭幕式。

结合高科技和艺术的第19届杭州亚运会开幕式，给大家带来了许多惊喜与视觉上的震撼，星期天的闭幕式也毫不逊色。

如果说开幕式是浪漫、唯美的，那闭幕式就是充满欢乐和令人感动的。

世界首创“数控草坪”亮相

这场闭幕式的最大亮点莫过于世界首创的“数控草坪”。

这个草坪不是为了闭幕式而量身定制的，而是就地取材，是田径赛原来的场地，只是它这次内藏玄机，里面藏着近4万个发光点，会产生花朵、浪潮等图案，瞬间变成一个“大花园”。

各国代表团一度齐聚在这个“大花园”里，犹如参加一场大型的嘉年华会。

闭幕式主要的节目以文艺演出和播放短片的形式呈现。四个短片分别为“亚运欢聚潮”“最忆是杭州”“亚运精彩瞬间”“亚运感动瞬间”。

其中，展示来自45个国家和地区运动员的风采，笑容与泪水的“精彩”与“感动”瞬间，以及“最忆是杭州”短片里，来自各行各业的杭州人向大家告别，都让人无比感动。

数字火炬人“弄潮儿”再现

在开幕式上惊艳众人的“数字火炬人”在闭幕式上再次亮相。“数字火炬人”与观众挥手和比心后，化作满天星光，象征着杭州亚运会的火炬熄灭。（陈渊庄摄）

在开幕式上惊艳众人的“数字火炬人”也在闭幕式上再次亮相。现在已有了“弄潮儿”这个名字的数字火炬人在来到现场与观众挥手和比心之后，化作满天星光，象征着杭州亚运会的火炬熄灭。

闭幕式也举行了交接仪式，作为2026年下届亚运会举办城市的日本名古屋也呈现了一段文艺演出。

日本名古屋是2026年下届亚运会的举办城市，他们在杭州亚运会闭幕式上呈现了一段文艺演出。（陈渊庄摄）

新加坡这次派出历来最大代表团参加杭州亚运会，共431名运动员角逐32个项目，最终带回三金六银七铜共16枚奖牌。

虽然奖牌数不及2018年的上届亚运会，但好些项目都创造历史。最举国欢庆的无疑是珊蒂在女子200米勇夺金牌，打破了田径队49年来的金牌也是奖牌荒。

象棋队夺得亚运会历史首牌，皮划艇和武术队也创造了亚运会历来最佳成绩。

新加坡健儿们在“数控草坪”上玩起自拍。（陈渊庄摄）

不过，我国大部分的运动员都已经回国，因此代表新加坡团队在闭幕式上亮相的只有最后几天比赛的花样游泳、马拉松游泳及艺术体操健儿们。马拉松游泳女将刘俐杉以擎旗手的身份带领新加坡团队入场。