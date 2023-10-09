萨卡缺席英格兰欧锦外围赛 以色列对瑞士外围赛展期

（伦敦综合电）“炮兵”阿申纳（Arsenal）主帅阿特塔（Arteta）证实，右翼萨卡（Saka）将不会随英格兰队出征本月的热身赛与2024年欧洲足球锦标赛外围赛。

英格兰对垒意大利若取三分 即可锁定正赛资格

英格兰将在本月13日与澳大利亚进行一场热身赛，四天后则将在欧锦外围赛对垒另一支欧洲强旅意大利。

萨卡因为腿腱受伤，缺席了炮兵对垒曼市的英超联赛，这也是他自2021年5月后首次缺席球队的比赛。

阿特塔说：“不会，他（萨卡）不会出战。他连一堂训练课都没有出席，现阶段他无法踢足球。”

英格兰主帅索思盖特（Southgate）早前在公布球员名单时就已经表示，他对萨卡的状况持保留态度。英格兰只要在接下来对垒意大利的比赛拿下三分，即可锁定明年的正赛资格。

除了萨卡外，炮兵的另一名法国籍后卫萨利巴（Saliba）也因为受伤，将错过法国对垒荷兰的欧锦外围赛，以及对垒苏格兰的友谊赛。

基于安全 以色列主场对瑞士外围赛展期

与此同时，以色列足总也在星期天（10月8日）宣布，基于目前国内的安全情况，来临本地时间星期五（13日）对垒瑞士的欧锦外围赛I组比赛将延期举行。

以色列足总援引欧洲足联的文告指出，基于以色列与巴勒斯坦激进组织哈马斯的军事冲突，这场原定于特拉维夫举行的外围赛将展期。

欧洲足联的这项决定包含接下来两周在以色列举行的所有国际赛事，包括对垒爱沙尼亚与德国的2025年欧洲21岁以下锦标赛外围赛。

欧洲足联也表示，需要几天的时间来评估本地时间10月16日以色列客场对垒科索沃的欧锦外围赛能否如期进行。