西蒙妮四金一银收官世锦赛 世界冠军头衔达23个

（安特卫普法新电）26岁的美国体操名将西蒙妮·拜尔斯（Simone Biles），在星期天（10月8日）体操世锦赛再夺平衡木和自由操两枚金牌，以四金一银的成绩为重返阔别两年的国际赛事画上完美句点，同时已累积了23个世锦赛冠军头衔。

西蒙妮用“无以言表”，来表达自己对于在安特卫普这一星期的感受，“我很兴奋，来这里比赛我再次感受到了压力、观众气氛和能量。我们从这次世锦赛的整个经历中学习，继续前进”。

平衡木决赛以0.100分力压中国选手周雅琴夺冠

在高水平的平衡木决赛中，西蒙妮的每一个动作都近乎完美，最终以14.800的总分、0.100分的微弱优势力压中国选手周雅琴夺冠。前一天在跳马决赛中击败西蒙妮的巴西选手丽贝卡（Rebeca Andrade）获得铜牌。

平衡木决赛不到一个半小时后，西蒙妮又参加了自由操决赛。她与丽贝卡的对决再次成为看点。西蒙妮以14.633高分夺冠，丽贝卡以14.500分获得银牌，丽贝卡的队友弗拉维亚（Flavia Saraiva）则以13.966分排名第三。

丽贝卡在安特卫普也获得了五枚奖牌，包括一枚金牌。西蒙妮说：“每个领奖台上都有丽贝卡的身影。我觉得我们相互给予对方最好的推动力，让彼此发挥出最佳水平。”

努力克服心理问题回归赛场的西蒙妮坦言：“我有点担心，但我明白自己已经接受了适当的训练，该发生什么都是注定的，所以我不太担心奖牌数量和颜色。关于未来的任何问题，我没法回答，我想活在当下。”