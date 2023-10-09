美媒：美国篮总极力游说“假日哥”入队冲击巴黎奥运

（波士顿综合电）为了确保在2024年奥运会完成男篮五连冠，美国篮球总会正极力游说“假日哥”霍乐迪（Holiday）加入美国篮球队，代表国家上阵。

假日哥上周刚加盟波士顿凯尔特人（Boston Celtics），美国多家媒体本地时间星期一（10月9日）报道，美国篮总的官员正试图说服这名33岁的明星控卫继东京奥运会后，再次披上美国队战衣，参加2024年在巴黎举行的奥运会。

料在巴黎奥运 继续沿用更强大防守策略

假日哥在2021年协助美国男篮在决赛中击败法国夺下金牌。美国在奥运取得四连冠的成功，主要是通过更强大的防守表现实现的，而美国主帅克尔（Kerr）和男队领队希尔（Hill）预料将沿用这个策略，因此积极招募防守出色的假日哥入队。

作为NBA五次最佳防守阵容成员，假日哥被波特兰拓荒者（Portland Trail Blazers）交易到凯尔特人，以换取中锋威廉姆斯（Williams）、后卫布罗格登（Brogdon）和多个选秀权。

拓荒者之前则是在一笔三队交易中，将后卫利拉德（Lillard）送到密尔沃基公鹿（Milwaukee Bucks）后换来霍乐迪。

霍乐迪从新奥尔良鹈鹕（New Orleans Pelicans）加盟公鹿后，2021年协助球队拿下队史第二个NBA总冠军。在效力费城76人（Philadelphia 76ers）、鹈鹕和公鹿的14个赛季中，他场均得到16.4分和6.5次助攻。

上赛季，他在公鹿出场67次（65次首发），场均得到19.3分、7.4次助攻和职业生涯最佳的5.1个篮板。

美国队在上个月举行的男篮世界杯表现差劲，只排名第四，多名NBA大咖如詹姆斯（LeBron James）、杜兰特（Durant）、柯里（Curry）等都表示，有兴趣代表美国队出征巴黎奥运。