阿尔卡拉斯挫英国老将埃文斯 进上海大师赛男单16强

西班牙20岁超级新星阿尔卡拉斯（Alcaraz）星期一（10月9日）晚在上海旗忠网球中心中央球场，以2比0直落两盘击败33岁的英国老将埃文斯（Evans），闯进男子网球员协会（ATP）超级1000赛上海大师赛男单16强。

赛后，阿尔卡拉斯认为在比赛中没有大的起伏是获胜的原因之一。他说：“包括注意力一直都很平稳，保持在同样的水准，这是我最满意的一点。我要吸取在中网半决赛失利的教训，我与教练复盘比赛时，讨论了我专注力不够集中的问题。”

这是阿尔卡拉斯首次征战上海大师赛。上周，他在北京参加了ATP500赛中国网球公开赛，半决赛0比2输给了最终夺冠的意大利22岁新星辛纳（Sinner）。

移师上海，他希望自己整理好思绪重新开始，争取在大师赛发挥出更好的水平。

作为上海大师赛头号种子，阿尔卡拉斯坐镇上半区，首轮轮空。10月7日，他直接亮相赛事第二轮，连取两盘击败29岁的法国球员巴雷尔（Barrere）晋级。

9日晚，前世界第一和世界第33争夺上半区的一个16强席位。此前，双方交手三次，阿尔卡拉斯保持全胜。不过，埃文斯非等闲之辈，反手切球、单手反击等技术都很出色。在今年华盛顿公开赛上，他凭借精彩的发挥和稳定的心态，赢得职业生涯首个ATP500赛冠军。作为本届赛会30号种子，他渴望打一场翻身仗。

但赛会头号种子没有给埃文斯机会。尽管英国老将首盘率先破发，一度以4比1领先。但阿尔卡拉斯及时冷静下来，提升专注力，以7比6（7比1）逆转赢下首盘。

次盘，又是埃文斯率先破发，但赛会头号及时止损，在第4局和第10局两度破发。这样，阿尔卡拉斯以6比4连续第四次击败对手，全场打出34记制胜球。

在8日晚举行的男单第三轮一场焦点战中，上海籍球员张之臻携杭州亚运会男单冠军之势，直落两盘淘汰22岁的美国新秀布兰登·中岛（Brandon Nakashima）晋级16强。前两轮，他分别击败法国老将加斯奎特（Gasquet）和赛会28号种子阿根廷名将埃切维里（Etcheverry），成为首名在上海连赢三场正赛的中国球员。

张之臻说：“这是我第二次进入大师赛第二周，这一次还是在我的家乡。我总希望能在家乡和家人面前打出高水平，这次终于成功了，希望我能继续往前走。”

此外，2019年上海大师赛冠军、本届赛会二号种子俄罗斯名将梅德韦杰夫（Medvedev）在8日男单第三轮中连丢两盘，本赛季连续第二次败在26号种子23岁的美国球员科达（Korda）的拍下，无缘卫冕。他说：“输掉比赛我非常失望。我会抓紧时间休整，然后投入训练。今年还剩下三个巡回赛，我会努力应战。”