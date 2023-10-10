荷兰残阵迎战法国 主帅科曼盼欧锦外围赛绩呈疯狂

（阿姆斯特丹路透电）虽然只能残阵对垒法国队，荷兰队主帅科曼（Koeman）依然希望能在本地时间来临星期六（10月14日）的2024年欧洲足球锦标赛外围赛给予世界杯亚军顽抗。

在星期一（10月9日）召开的记者会上，科曼希望能在这场外围赛给予法国队最大的挑战，同时取得成绩。

他说：“我每个星期都看到疯狂的成绩。希望星期五我们也能有这样的一套计划，让法国队处于不舒服的环境，并取得成绩。当然，我们也意识到自己无法派出最强的阵容，不过这在足球赛上微不足道，我每个星期都看到那种‘这怎么可能’的赛果。”

因为面对大面积的伤员，荷兰队在这场主场对垒法国的B组外围赛关键战役无法排出强阵，法国目前在该组以15分，即六分的明显优势领跑，荷兰与希腊则同积九分排名第二与第三，荷兰少赛一场。

赛程繁密 两队伤病退赛多

荷兰中场主力弗兰基·德容（Frenkie de Jong）、后卫德利赫特（de Ligt）、前锋哈克波（Gakpo）与德派（Depay）都因为受伤不在名单上。随后，门将弗莱克肯（Flekken）、前锋贝尔黑斯（Berghuis）与中场科普迈内尔斯（Koopmeiners）也因伤退出。

对于有这么多球员伤退，科曼认为一些是因为真的足球关联伤痛，不过也有很多是因为肌肉受伤，法国队也有三名球员伤退，这与繁密的赛程脱离不了关系。

他说：“我们似乎无法为赛程做任何改变，因为已经非常密了。我每年都尝试与欧洲足联讨论，结果是赛程变得更疯狂。就看看2030年的世界杯，比赛会在三大洲举行。”