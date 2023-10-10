墨士廉奥地利再夺冠 帆总正探讨让他延迟服役事宜

（早报讯）近日接连拿下世界帆船锦标赛及亚运会冠军的我国17岁水翼风筝板（Kitefoiling）天才好手墨士廉，上周末在奥地利再夺一冠。由于已接近入伍年龄，新加坡帆船总会表示，正在和相关政府机构讨论延迟他服兵役的事宜。

帆船队高水平与教练主管曾沛铭接受《海峡时报》访问时说，墨士廉完成服役义务的同时需要得到一些体育方面的支持，文化、社区及青年部和国防部都知道此事。

墨士廉今年8月在荷兰举行的世锦赛中成为我国帆船界首名世界冠军，并拿到了明年参加巴黎奥运会的资格。他在上个月底于杭州亚运会中为我国拿下第一金，并在上星期天（10月8日）结束的水翼风筝板世界系列赛奥地利站中再添一冠。按照这样的势头，他将是明年巴黎奥运的夺冠热门。他将在明年奥运后满18岁，达到入伍年龄。

延迟服役与否 视奥运会成绩而定

对于墨士廉的服役时机，曾沛铭说：“他的情况视乎在奥运会拿到什么成绩，还没有确定，但文化、社区及青年部和国防部都知道他，他可能需要做出一些安排。”不过，曾沛铭强调，国家义务优先于体育，当时机成熟时，墨士廉还是需要履行服役义务的。

国防部早前曾说，延期服役的安排仅提供给少数杰出男选手，主要考量为他们在例如奥运会等国际大赛赢得奖牌的潜力，以及是否有能力为新加坡带来荣誉。泳将约瑟林和柯正文是最近期获得长期延迟服役安排的选手。

两人分别在2014年和2015年开始延迟服役，以备战2016年里约奥运会。约瑟林在里约奥运男子100米蝶泳为我国赢得了历史性的首枚金牌。两人的服役延迟期延长到上届东京奥运结束后，柯正文过后入伍并已完成服役；约瑟林则还在服役。

墨士廉说：“我很幸运能得到总会和新加坡体育学院的巨大支持，拥护我延迟服兵役。我能做的就是相信这些支持我的人，尊重政府部门及总会的任何决定。”

对于他刚在奥地利赢得的冠军，墨士廉说：“这次我需要更多一些运气，因为我有的时刻挺幸运的。这和亚运会相比是不同的比赛。”

他星期三（10月11日）还将参加在意大利卡利亚里举行的水翼风筝板世界系列赛第二站比赛。