前锋吉鲁客串守门表现佳 意甲：扑球照片配挂卢浮宫

（米兰综合电）体育米兰（AC Milan）前锋吉鲁（Giroud）上星期天（10月8日）在作客热那亚（Genoa）的联赛时，客串门将表现不俗，引起热议。意甲官方更惊喜地让他作为门将，入选上轮最佳阵容。

体育米兰主力门将迈尼昂（Maignan) 在下半场比赛补时第八分钟被罚下。体育米兰在用尽换人名额的情况下，让吉鲁戴上手套把关。

37岁的吉鲁穿着迈尼昂的球衣，在第104分钟果断出击，将球一拳击出去后再抱着，化解对方一记有威胁的进攻。体育米兰最终凭借普利西奇（Pulisic）第87分钟的进球，1比0取胜并登上榜首。

网民打趣吉鲁是比奥纳纳更好门将

吉鲁的表现在赛后成为话题，有不少网民将他和加盟曼联（Manchester United）后表现不佳的门将奥纳纳（Onana）相比，打趣称吉鲁是更好的门将。

体育米兰也趁势在官网上把吉鲁列为门将而非前锋的一员，并推出印有吉鲁名字和九号背号的绿色门将球衣。各种尺寸的球衣很快就被球迷抢购一空，体育米兰承诺将尽快补货。

意甲官方也插一脚，星期一（9日）将他纳入本轮最佳阵容的门将位置，给他6.5分。他们称吉鲁这一扑的照片，值得挂在法国卢浮宫。

此外，区块链足球游戏“Sorare”推出吉鲁的特别门将卡。许多玩家期待热门足球游戏“EA Sports FC 24”能在本地时间星期四（12日）凌晨1时公布的新一期最佳阵容中，纳入门将吉鲁。