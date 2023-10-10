2028年洛杉矶奥组委提议新增五大项目

（洛杉矶路透电）2028年洛杉矶奥运会组委会在星期一（10月9日）说，希望将板球、腰旗橄榄球、棍网球、壁球，以及棒垒球作为新增大项加入赛事。

该提议还须得到国际奥委会（IOC）的最终批准才可入奥。国际奥委会发言人称：“已收到洛杉矶奥组委就增加项目的提议。奥林匹克项目委员会审查之后，将在10月12至13日在孟买向国际奥委会执行委员会提出建议。如果建议被采纳，将在10月15至17日在孟买提交给国际奥委会全体会议批准。”据《洛杉矶时报》报道，这些项目很有可能获得批准。

洛杉矶奥组委CEO凯西（Kathy Carter）在一份声明中说：“在制定奥运项目时，我们想挑战现状，以不同的方式思考在洛杉矶奥运会有哪些可能。我们制定一个大胆而平衡的方案，它将通过与文化相关的比赛和无限的可能性为奥运会注入活力。”

如获批准 腰旗橄榄球壁球和棍网球将首次入奥

这五项运动中，有三项从未被列入奥运会项目。如获批准，腰旗橄榄球、壁球和棍网球将首次入奥。

世界棍网球联合会说：“对于我们的运动和国际社会来说，我们距离一个大的里程碑又近了一大步。我们正走在上坡路，会是洛杉矶奥运会和国际奥委会的优秀合作伙伴。”

板球在国际上很受欢迎，曾在1900年奥运会上亮相过一次。国际板球理事会主席巴克利（Greg Barclay）说：“虽然还没有最终确定，但这是一个重大进步，标志着一个多世纪以来板球有望再次出现在奥运会上。”

棒球曾经是几届奥运会的赛项。在被2012年和2016年奥运会排除在外后，棒球被加进2020年东京奥运会，但巴黎奥运会上不会出现棒球项目。与棒球相对应的女子项目垒球，曾五次入奥，但也被排除在巴黎奥运会之外。