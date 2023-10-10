隔17年后 我国保龄球员再夺世锦赛男单桂冠

成功夺冠的王炜雄认为，他并不想与一些宿将作比较，因为如今的保龄球选手是全新的一代。

（科威特讯）阔别17年，我国选手在保龄球世界锦标赛赛场再摘男单金牌。

于星期一（10月9日）在科威特举行的保龄球世锦赛中，我国两名选手王炜雄（Darren Ong）和吴加利（Jaris Goh）成功闯入男单决赛，最终王炜雄以2比0击败队友，成功夺金，吴加利则摘银。

两局比分为184比179瓶分和208比164瓶分。

在稍早前的半决赛中，王炜雄在落后的情况下以208比222,、224比173、 225比213逆转战胜德国选手波尔丁（Boerding）闯入决赛。吴加利则以211比204、248比242力压来自卡塔尔的嘉宁（Ghanim），与王炜雄在最后一关狭路相逢。

今年5月在菲律宾国际公开赛上赢得个人首个国际赛冠军的王炜雄，在夺冠后仍然感到震惊。他在赛后说：“我到现在还没有缓过神来。我真的要感谢我的团队，尤其是吴加利，我决赛中的对手。”

他也说：“我知道王雷明是我国上一个世界冠军，但我不知道这是多久以前的事了。我真的不想比较任何东西，我认为现在的保龄球选手（和以往的相比）是不同的一代。如果我没夺冠，今天夺冠的就会是吴加利。”

吴加利也没将个人荣誉凌驾于国家荣誉之上，他认为谁夺冠其实并不重要，更重要的是新加坡选手获胜。

吴加利说：“这对每个人来说都是一场非常残酷的比赛，我真的很幸运能一直坚持下去……只要新加坡能赢，我认为这是最重要的，因为总得有人输。”

我国宿将王雷明曾在2006年韩国世锦赛夺得男单冠军，王炜雄时隔17年后再为我国进账这个项目的金牌。

国家队高级助教：很幸运能一同参与这段旅程

当两人成功会师决赛时，新加坡保龄球总会会长张慧莹就迫不及待地在社交媒体上发帖：“新的世界冠军，新的新加坡世界冠军！”

“吴加利和王炜雄已经做到了。他们赢得了两场半决赛，现在他们获得了金牌和银牌！”

保龄球国家队高级助理教练林海轮也对我国选手能取得这一成绩感到兴奋。

他说：“我们每天都从训练场上学到东西，知道我们需要做什么。组建这支队伍需要整个团队，在我之前他们已经接受了很多教练的指导，我很幸运能参与到他们在世锦赛夺牌的旅程。”

接下来，我国保龄球选手还将继续在本届世锦赛中征战。虽然这两面奖牌是对他们的一种肯定，但王炜雄提醒说，“美好的一天并不意味着明天会是同样的”，因为双打、三人赛和团体比赛都将陆续展开。