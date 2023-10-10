雷霆险胜马刺 文班亚马期待与霍姆格伦再对话

（俄克拉荷马城综合电）今年NBA选秀状元文班亚马（Wembanyama）和去年的榜眼霍姆格伦（Holmgren）在NBA季前赛交锋，霍姆格伦所属的俄克拉荷马城雷霆（Oklahoma City Thunder）星期二（10月10日）在主场以122比121险胜文班亚马效力的圣安东尼奥马刺队（San Antonio Spurs）。

本场比赛，文班亚马只打了三节比赛，13投八中，拿到了20分、五个篮板、两次抢断和一个封盖，天赋尽显。霍姆格伦也仅打了半场，10投七中，拿到21分、九个篮板并送出一次助攻。

赛后在谈到与霍姆格伦之间的对决时，文班亚马说：“他在上半场就砍下了21分九篮板，我觉得那对我们的防守是个打击。虽然这只是季前赛，但我们都已经意识到了他是个值得重视的对手。我很享受与霍姆格伦之间的对位，期待我们的下一次对话。”

谈及如何评价自己的首场季前赛，文班亚马也说：“单就比赛来说，和我预想的一样，我非常喜欢比赛的速度，还有我们简洁的打球方式。我充满希望，因为我们打出了一些不错的回合，尤其是在上半场，在防守端我们是一个整体。我感到充满希望。”

霍姆格伦赛后也说：“我觉得我和文班亚马打得都很好。我尊重的人不多，但文班亚马是其中之一。”

马刺将在10月25日主场对阵达拉斯小牛队（Dallas Mavericks），迎来新赛季首战。雷霆也将在26日做客芝加哥公牛（Chicago Bulls），展开新赛季。