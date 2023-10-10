英国和爱尔兰将合办2028年男足欧锦赛

欧洲足联（UEFA）星期二（10月10日）宣布英国和爱尔兰将联合举办2028年男足欧锦赛，意大利和土耳其则将联合举办2032年男足欧锦赛。

因为没有争办对手，英国与爱尔兰的2028年以及意大利与土耳其的2032年主办权都没有遭遇挑战，而欧足联也在瑞士举行的会议上正式通过。

土耳其上星期退出了2028年欧锦赛的申办程序，为英国和爱尔兰扫清了障碍。英国和爱尔兰搁置了申办2030年世界杯的计划，专注于欧锦赛。土耳其从2008年开始就申办每届欧锦赛，但都以失败告终，他们最初是2028年和2032年两届欧锦赛的申办国。不过今年7月，土耳其同意与意大利一起申办2032年欧锦赛，当时并未透露是否会退出2028年欧锦赛的申办。

英格兰去年举办了女足欧锦赛，上一次举办男足欧锦赛是在1996年，当时只有16支球队参赛。

英格兰也在温布里球场举办了2020年欧锦赛，该届比赛因为疫情展延至2021年举行，比赛在欧洲多国进行，英格兰与苏格兰承办了其中的12场比赛，温布里球场更是该届比赛的决赛场地。

意大利也在罗马举办了2020年欧锦赛。自1990年世界杯以来，意大利从未单独举办过大赛。意大利曾在1968年和1980年分别举办过欧洲四强赛和八强赛。

土耳其今年6月在伊斯坦布尔举办了欧洲冠军联赛决赛，但从未获得大型国际赛事的主办权。