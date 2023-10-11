英国和爱尔兰联办2028年欧锦赛 10座球场名单出炉

（伦敦综合电）在英国和爱尔兰确定获得2028年欧洲足球锦标赛主办权后，10座办赛球场也出炉。中选的包括温布里球场、托特纳姆热刺球场等，不过曼联（Manchester United）、利物浦（Liverpool）、阿申纳（Arsenal）等多支球队的主场不在列。

欧洲足联星期二（10月10日）晚上宣布英国和爱尔兰拿到2028年欧锦赛主办权，意大利和土耳其则将联办2032年欧锦赛。在2028年欧锦赛主办球场名单中，英格兰占了六座，威尔士、苏格兰、北爱尔兰和爱尔兰各有一座球场将办赛。

位于伦敦的两座球场分别是能容纳9万人的英格兰队主场温布里和2019年才落成的托特纳姆（Tottenham）主场。其余英格兰球场为曼市（Manchester City）的伊蒂哈德球场、阿斯顿维拉（Aston Villa）的维拉公园球场、纽卡斯尔（Newcastle）的圣詹姆斯公园球场，以及预计在2024年完工、位于利物浦布拉姆利摩尔码头的埃弗顿（Everton）新主场。

安菲尔德和老特拉福德无法办赛

埃弗顿宿敌利物浦的安菲尔德球场之所以不在列，是因为这座球场并不符合办赛要求的105米长、68米宽的大小。安菲尔德球场只有101米长。而曼联主场老特拉福德球尽管比曼市的伊蒂哈德球场多出约2万个座位，但由于曼联未来可能有球场改造计划，无法保证可用来办赛，因此早前已退出行列。

另四座球场则分别是威尔士国家体育场、爱尔兰的英杰华体育场、苏格兰的汉普顿公园球场和北爱尔兰的凯斯门特公园球场。

其中凯斯门特公园球场已荒废了10年之久，球场重建计划多年来因诸多原因原地踏步。由于北爱尔兰队主场温莎公园球场的1万8500个座位无法满足欧足联最低3万人的办赛要求，凯斯门特公园球场未来几年将重建成可容纳3万4000人的球场。

至于2032年欧锦赛的办赛场地，将在2026年10月从土耳其和意大利所提交的20座球场名单中选择10座，两个国家各五座。