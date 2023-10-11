【体育周爆】当打之年选择卸甲归隐 他们背后都经历了什么？

或是因为伤病，或是为了寻求新的人生发展道路，不少球星早早退役，给球迷们留下的是一份悲伤和无限的怀念。而他们的背影，也必将成为世界足坛令人难忘的经典。

终究还是厌倦了江湖，年仅32岁的比利时球星阿扎尔（Hazard）星期二（10月10日）宣布退役，结束了16年职业生涯。在“当打之年”选择卸甲归隐，令外界倍感惋惜。

2007年，当时年仅16岁的阿扎尔在法甲球队里尔（Lille）出道，2010-11赛季随队拿到法甲冠军和法国杯的双冠王。2012年加盟切尔西（Chelsea），随后迅速成为了球队的进攻核心。在接下来的七年时光，阿扎尔为蓝军出场352次，攻进110球，四次被评为球会年度最佳球员。

2019年，阿扎尔转会皇家马德里（Real Madrid），江湖地位可谓达到了顶点，但由于伤病等问题，此后阿扎尔的状态急速下滑，并长时间被皇马雪藏。

今年夏天，阿扎尔终于和皇马分道扬镳，换回自由身，但此后也鲜有关于他找寻新东家的消息，结果就在本周二，阿扎尔在个人社交媒体上抛出震撼弹，称“现在是享受我所爱的人和获得新体验的时候了。场外再见，我的朋友们。”

但现实中，像阿扎尔这样早早隐退的例子也不胜枚举，不少重量级球员也均在35岁前就挂靴退役，其中就包括阿根廷前锋阿圭罗（Aguero）、法国籍中场齐达内（Zidane）和威尔士球星贝尔（Bale）等。

33岁阿圭罗：医生告诉我 最好的办法就是不踢球

2021年10月，在巴塞罗那对阵阿拉维斯的比赛中，阿圭罗因心脏问题被替换下场，随后球队宣布阿圭罗心律失常，将休战三个月。

阿根廷籍前锋阿圭罗曾于2011年至2021年间效力曼市。（路透社）

两个月后，33岁的阿圭罗在诺坎普球场宣布挂靴，原因是心脏健康问题，“医生告诉我，对我来说最好的办法就是不再踢球”，阿圭罗不得不说出了再见。

34岁齐达内：身体告诉我 已无法再踢一年

2006年4月，即将年满34岁的法国球星齐达内向外界宣布，他将在同年6月的德国世界杯后退役。他当时表示，这是自己经过深思熟虑后做出的决定，“我已经到了一个越来越难以踢比赛的年龄，我想现在说出来，这样球会（皇马）就可以寻找替代者了。”

2023年10月10日，齐达内出席老东家尤文图斯在都灵举办的100周年纪念活动。（法新社）

当然，其中也有另一部分原因是因为皇马当时所取得的成绩不如预期。齐达内也指出，他在球队已经两年没有取得成绩了，“在皇马这样的球会，成绩很重要。当目标没有达到时，你会问自己一些问题，我不想在第三个赛季开始时，就知道我不能做得更好。”

那一年的德国世界杯决赛，齐达内头撞意大利后卫马特拉齐（Materazzi）的画面也成为了经典。

33岁贝尔：梦想已经实现

2023年1月，并未受到太大伤病困扰的33岁威尔士球星贝尔（Bale）在社交媒体上抛出震撼弹，宣布立即结束自己的足球生涯。

他在社交媒体写道：“经过深思熟虑后，我宣布立即退出球会和国家队。能够实现自己热爱的运动梦想，我感到无比幸运。足球确实给了我生命中一些最美好的时刻。”

“这17年的高光时刻，将是无法复制的，无论接下来我人生的下一章节会发生什么。”

就在贝尔退役不久后，关于他出战莱德杯高尔夫球赛的消息就甚嚣尘上。