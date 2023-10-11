助中国男子水球队亚运摘银后 教练波罗比奇心脏病发离世

（北京综合电）刚带领中国男子水球队在杭州亚运会获得银牌的波黑籍教练波罗比奇，星期一（10月9日）在返回欧洲的航班中离世。中国水球队发文悼念，称将永远怀念他。

据中国媒体报道，66岁的波罗比奇（Porobic）在飞行过程中心脏病发，飞机紧急迫降送医急救仍宣告不治。

中国水球队官方发文悼念，写道：“波罗比奇的突然离世让我们深感痛心，他的精神和贡献将永远留在我们心中。我们将永远怀念他的智慧、热情和无私奉献。

“他是我们的导师，也是我们的朋友，他的离世是一次巨大的损失，我们将永远怀念他。在这个艰难的时刻，我们希望所有水球运动员和支持者，都能记住波罗比奇的贡献，他的精神将继续激励我们前进。”

来自波黑的波罗比奇曾担任波黑、塞尔维亚和德国水球队主帅，2021年东京奧运会带领中国女子水球队获得第八名的成绩。本月在杭州举行的亚运会中，波罗比奇则率领中国男队跻身决赛，虽然最终不敌日本屈居亚军，但中国已取得非常大的进步。他们在上届雅加达亚运会排名第四。

波罗比奇是水球选手出身，曾代表南斯拉夫水球队出战多项赛事。2005年，他曾带领塞尔维亚水球队夺得蒙特利尔世界锦标赛金牌，三年后他率领波黑参加2008年北京奥运会并取得第四名，之后还在欧锦赛夺冠。