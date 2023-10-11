望踢到2028年欧锦赛 凯恩要助英格兰主场夺冠

（伦敦路透电）30岁的凯恩（Kane）希望自己的状态能再维持八九年，协助英格兰队在2028年主办欧锦赛时夺冠。

凯恩说，很多人觉得当一名球员年龄到了30岁，他的实力水平就将开始走下坡。‌“但当你看到很多顶级球员，如克·罗纳尔多（C.Ronaldo）、梅西（Messi）、莱万多夫斯基（Lewandowski）和伊布拉希莫维奇（Ibrahimovic）时，他们在30岁的时候反而变得更好了。”

他也指出，“在人生这个阶段，你的私生活或许更稳定了。你有了家庭，有了孩子。你对自己的身体和精神状态感到熟悉和了解，这反而能让你更专注于足球”。

在凯恩看来，他的职业生涯下半场才刚刚开始。“我在最高级别比赛中已经踢了九到十年，我希望自己还能再踢八到九年。”

两年前，由凯恩率领的英格兰队与欧锦赛冠军奖杯仅差一步之遥，当时英格兰在温布里球场点球大战中败给了意大利，无缘桂冠，但随着英国和爱尔兰成功申办2028年欧锦赛，他希望届时能帮助球队在主场夺冠。

凯恩说：“上一届欧锦赛，我们差一点就能创造奇迹。这就是足球，它没有以我们想要的方式结束，但可以肯定的是，我们会牢记在心。”

“赢得比赛是很特别的，但在自己的祖国赢得比赛将是梦想成真。”

凯恩于今年8月从“热刺”托特纳姆转会至德甲球会拜仁慕尼黑，在新东家的表现相当不错，出战十场比赛攻入九球，并送出五次助攻。目前因还没有找到合适的房子，凯恩继续住在慕尼黑的一家酒店里，他的妻子和四个孩子则仍在伦敦。