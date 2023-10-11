雄狮迎回大将征世界杯外围赛 关岛排名虽低主帅不轻敌

“雄狮”新加坡国家足球队星期四（10月12日）晚上将在迎回锋线大将伊尔汗·范迪（Ilhan Fandi）的情况下，于2026年世界杯亚洲区外围赛首圈首回合坐镇国家体育场对垒关岛。尽管关岛在全球排名倒数第七，但我国主帅西谷隆之星期三（11日）在赛前记者会强调排名不是一切，球员们必须在两回合180分钟的比赛保持专注，并尽可能利用主场优势。

人口只有约17万人，位于太平洋的美国海外属地关岛，目前在国际足联世界排名排在207个成员中的第201位。我国则排在第157位。

雄狮幼狮此前都被关岛逼平

虽然纸面上我国胜算较大，但雄狮不能松懈，毕竟我国幼狮上个月在23岁及以下亚洲杯外围赛中被关岛完场前进球，遭1比1逼平。我国和关岛八年前也曾在友谊赛交锋，两队在惹兰勿刹体育场2比2踢和。

西谷隆之基本保留了我国上个月在友谊赛战胜台湾的原班人马。在去年底亚细安足球锦标赛中，因左膝前交叉韧带断裂而养伤长达九个月的我国20岁前锋伊尔汗·范迪伤愈归队。

西谷隆之说：“伊尔汗刚伤愈，我不会说他处于最佳状态，但他确实给了我们部署进攻战术的额外选择，也为球队带来能量。”

伊尔汗·范迪（左一）和队友在国家体育场进行训练。（林明顺摄）

然而，伊尔汗的大哥伊凡和二哥伊山，以及右后卫莱汉·史提沃特（Ryhan Stewart）都因伤缺阵。后三人都效力于泰国劲旅巴吞联队（Pathum United）。

不过，我国其他主将包括队长哈里斯、在印度尼西亚踢球的中场宋义勇和后卫雅各布·马勒（Jacob Mahler）都能上阵。后卫陈汉玮今年为我国上阵六次进三球，也是另一大“进攻武器”。

关岛主帅：低排名无法反映真正实力

两队主帅和球员在赛前记者会先礼后兵。左起为雄狮队长哈里斯、我国主帅西谷隆之、关岛主帅阿瓦和队长坎利夫。（陈明耀摄）

关岛上一场国际赛事是在两年前的亚洲杯外围赛两回合不敌柬埔寨。主帅阿瓦（Awa）说，缺少比赛是他们面对的主要问题，但第201位的世界排名不能真正反映球队的实力，并强调他们是为了胜利而来的。

关岛球员主要都在关岛联赛、美国半职业联赛或大学队踢球。我国最应注意的对方球员是本月迎来40岁生日的关岛队长坎利夫（Cunliffe）。这名经验丰富的老将曾在八年前的那场友谊赛进球，助关岛一度取得领先。

在我国踢完首回合后，两队下星期二（17日）将到关岛主场进行次回合比拼。胜者将晋级第二圈，和中国、韩国、泰国在C组进行小组赛。这两圈的比赛也将作为2027年亚洲杯的外围赛。