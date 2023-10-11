印尼盼与澳马新联合申办2034年世界杯

印度尼西亚足总会长艾瑞克·托希尔（Erick Thohir）星期三（10月11日）说，印尼正与澳大利亚就联合申办2034年世界杯事宜进行讨论，他们也有意和邻国马来西亚以及新加坡共同举办。

国际足联（FIFA）上周邀请亚洲和大洋洲的成员协会竞标2034年世界杯的举办权。尽管沙地阿拉伯是2034年世界杯赛主办国大热门，但印尼方面也渴望举办这项四年一度的足球大赛。国际足联已将10月31日定为表达意愿的最后期限。

澳洲媒体《悉尼先驱晨报》引述印尼足总（PSSI）会长托希尔的访问说：“我们正在与澳洲讨论。当我访问马来西亚和新加坡时，这两个国家都表示有兴趣加入印尼和澳洲的申办行列。”

《联合早报》针对印尼足总会长的谈话向新加坡体育理事会、新加坡足球总会、文化、社区及青年部查询，但这三家机构至截稿为止未给予回应。

另外据马国媒体《新海峡时报》报道，马来西亚足总会长哈米德·阿明（Hamidin Amin）已在星期三否认了这个说法。

他说：“我们从未与任何人就举办2034年世界杯进行过任何对话。也无意在短期内申办世界杯。”

新华社星期一（9日）也报道，沙特阿拉伯足总宣布，已向国际足联发出申办2034年世界杯足球赛的文件。他们在申请文件中表示，沙特决心举办一届特别的世界杯赛事，以体现沙特对足球运动的积极投入。

托希尔也补充说，尽管沙地阿拉伯是大热门，但随着卡塔尔主办了2022年赛会，世界杯12年后又回到中东主办未免太早了。

从2026年开始，世界杯将从32队增至48队，下一届赛会将由美国、加拿大与墨西哥三国联办。