与心理问题斗争两年 西蒙妮感谢家人粉丝支持

（路透电）美国体操名将西蒙妮·拜尔斯（Simone Biles）星期三（10月11日）表示非常感谢粉丝和家人在她遇到心理问题期间给予的支持。在凯旋归来前的两年里，她一直没有参加比赛。

在2021年进行的东京奥运会上，西蒙妮因“空中失感”（twisties，一种在半空中暂时失去空间感的症状）退出了多个项目的比赛。为了维护心理健康退赛也是那届奥运会的大新闻之一。

今年8月，她重返赛场，在圣何塞举行的美国体操锦标赛上赢得了创纪录的第八个全能冠军。在上星期天（8日）结束的比利时安特卫普体操世锦赛上，她获得了四金一银的好成绩。

西蒙妮在社交媒体上写道：“我衷心感谢粉丝、朋友、家人和合作伙伴，你们在我与心理问题斗争期间，一直是我坚定不移的支柱，你们对我的鼓励、关爱和信任，对我的成功和康复起到了至关重要的作用。我知道你们在我身边，为我加油，给我力量去度过最艰难的时刻。”

西蒙妮补充说：“世锦赛绝对是我的梦想，我仍然不敢相信（重返世锦赛并获得了四金一银的成绩）。”

现年26岁的西蒙妮是奥运会四冠和世锦赛23冠得主。重返体操赛场后，她一如既往地保持着在体操项目上的统治力。她被公认为史上最伟大的体操运动员。西蒙妮表示计划参加明年夏天的巴黎奥运会。