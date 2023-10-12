是回教国家也有庞大足球计划 吸引本泽马加盟沙特球会

（路透电）法国前锋本泽马（Benzema）星期三（10月11日）透露，当初决定离开皇家马德里（Real Madrid）加盟伊蒂哈德（Al-Ittihad），是被沙特阿拉伯的庞大足球计划，以及它是个回教国家所吸引。

随着葡萄牙球星克·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）加盟艾纳斯（Al-Nassr），有大批欧洲顶级球星也加入沙特球会，除了本泽马外，还有坎泰（Kante）、法比尼奥（Fabinho）与若塔（Jota）等球星加盟。

据报道，本泽马离开效力14年的皇马，恢复自由身后，以高达1亿欧元（约1亿4500万新元）加盟伊蒂哈德。

沙特职业足球联赛在社媒X上发布本泽马的访问说：“这项足球计划从这里开始时，看起来就是个庞大的计划，我要成为其中一分子，帮助沙特阿拉伯发展足球运动，这也是我决定到这里的原因。

“另外，沙特阿拉伯是个回教国家，他们张开双手欢迎我的到来，我马上就能感受到关爱。作为一名回教徒，身处麦加时会让你感到很平和........这是个特别的地方。”

加盟伊蒂哈德后，本泽马至今参与了七场联赛，攻入三球，并贡献两次助攻。

这名35岁的法国球星说：“这里充满热情与足球历史，我对这里的足球水平感到高兴。我真的为沙特的足球水平感到惊讶，因为在欧洲我们并不常观看这里的比赛。但是，在一些球星加入这个联赛后，现在有很多欧洲人在观看沙特联赛。”

伊蒂哈德目前在联赛积分榜上以19分排名第四，落后榜首的希拉尔（Al-Hilal）四分。