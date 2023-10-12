阿根廷世界杯外围赛对垒巴拉圭 梅西是否出战成疑

（蒙得维的亚综合电）阿根廷主帅斯卡洛尼（Scaloni）在星期三（10月11日）指出，尽管梅西（Messi）在训练中“看起来不错”，但尚不确定他能否出战星期四（12日）阿根廷对阵巴拉圭的世界杯南美区外围赛。

梅西曾在9月的国际比赛中受伤，而在上星期六（7日）美国职业足球大联盟迈阿密国际（Inter Miami）的比赛中，下半场替补出场。自9月3日以来，梅西只为他的俱乐部踢了37分钟。

如果梅西无法出战，斯卡洛尼的一个选择是由曼市（Manchester City）前锋阿尔瓦雷斯（Alvarez）和国际米兰（Inter Milan）的马丁内斯（Martinez）搭档首发。斯卡洛尼表示将视赛前训练和其他队员情况而确定梅西是否上场，此外还要考虑球队五天后将在利马客战秘鲁。

截至11日，阿根廷在预选赛两战全胜，与巴西同积六分，并列榜首。而巴拉圭在首场得一分，暂列第六。预选赛前六名将自动获得2026年世界杯参赛资格。

迈阿密国际赛季后不出借梅西

迈阿密国际也指出，在本赛季的美国职业足球大联盟结束后，不会租借出队长梅西。

36岁的梅西据谣传赛季后可能加盟沙特职业足球联赛或重返巴塞罗那（Barcelona），但西班牙记者巴拉格（Balague）的报道称：“除了度假，这位国际巨星哪也不会去。”

迈阿密国际已确定无缘季后赛，他们本赛季最后一场比赛是10月21日对阵夏洛特（Charlotte）。

自加盟迈阿密国际以来，梅西在五场常规赛中三场首发，贡献一球和两次助攻。在为俱乐部出战的全部13场比赛中，梅西共踢入11球并给出八次助攻。