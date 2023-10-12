VAR失误惹争议 国际足协探讨允许直播裁判决策

（伦敦法新电）英国足总总裁布林厄姆（Bullingham）星期三（10月11日）说，当局正在探讨是否直播视频助理裁判（VAR）的决策。

VAR最近的失误在足坛引起轩然大波，尤其是“红军”利物浦（Liverpool）因这个失误导致他们1比2不敌“热刺”托特纳姆（Tottenham）。红军中场大将范戴克（van Dijk）还公开表示他对VAR的失望与不满，并质疑VAR对比赛的公正性。

这个误判源自VAR操作员和场上裁判的沟通失误。根据目前的足球条例，场上裁判和VAR操作员的对话是禁止现场直播的。也是国际足球协会理事会（IFAB）理事布林厄姆认为，组织已经讨论过这个问题，认为他们有权利改变这项条规。

他说：“一般来说，在这个问题上存在分歧的，往往是在市场营销、商业人士和裁判之间。从营销和商业的角度来看，能透明化是一件非常好的事情，我们希望球迷能获得最棒的体验。”

布林厄姆也说，国际足球联合会（简称国际足联，FIFA）正在进行试验，让裁判宣布并解释现场审查的结果，这是“朝正确方向迈出的一步”。

布林厄姆认为，实况音频接下来仍将是一个问题，因为透明度越高，裁判的工作越困难。

“我认为我们宣布决定，并解释为什么做出这个决定，是朝正确方向迈出的一步。让我们看看未来的进展如何。”